【「レゴ フォートナイト」4製品】10月1日 発売価格:2,080円~

レゴジャパンは、「レゴ フォートナイト」より4つの新製品を10月1日に発売する。価格は2,080円から。

今回発売されるのは、サバイバルクラフトゲーム「レゴ フォートナイト」内に登場するキャラクターや場所、アイテムを再現した初のレゴセット。「レゴ フォートナイト ダーバーガー」、「レゴ フォート ナイト 補給ラマ」、「レゴ フォートナイト ピーリーボーン」、「レゴ フォートナイト バトルバス」の4製品がラインナップされている。

レゴ フォートナイト ダーバーガー

価格:2,080円

ピース数:193個

製品番号:77070

対象年齢:9歳以上

レゴ フォート ナイト 補給ラマ

価格:5,980円

ピース数:691個

製品番号:77071

対象年齢:12歳以上

レゴ フォートナイト ピーリーボーン

価格:14,980円

ピース数:1,414個

製品番号:77072

対象年齢:18歳以上

レゴ フォートナイト バトルバス

価格:14,980円

ピース数:954個

製品番号:77073

対象年齢:10歳以上

(C) 2024 The LEGO Group. All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。