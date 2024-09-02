¡Ö¥·¥ã¥Ä¤Î¤¹¤½¡È¥¤¥ó¡É¡×¤ÇÂÀ¸«¤¨¡¦¥À¥µ¸«¤¨¤òÈò¤±¤ë¤Ë¤Ï¡© ¤¹¤Ã¤¤ê¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤»¤ë3¤Ä¤Î¥³¥Ä
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡õ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³ÑÍ¤±§»Ò¡Ê¤¹¤ß¤æ¤¦¤³¡Ë¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤À¤¤¤Ö·Ð¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¡£¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¥À¥µ¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤·¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤·Êý¤ËÍ×Ãí°Õ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥À¥µ¤¤¡¦¤À¤é¤·¤Ê¤¤¸«¤¨¤òËÉ¤°¡¢¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥À¥µ¸«¤¨¡¦¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¥³¡¼¥Ç¡È3¤Ä¤ÎNG¡É
¥À¥µ¸«¤¨¡¢¤À¤é¤·¤¯¤Ê¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1¤Ä¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¡Ê¤¿¤ë¤Þ¤»¤ë¤³¤È¡Ë¤Î¤·¤¹¤®¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤Ï°ìÅÙ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿þ¤ò¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ä¤Þ¤ó¤Ç°ú¤½Ð¤¹¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤ò°ìµ¤¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥¦¥¨¥¹¥È¼þÊÕ¤¬²áÊ¬¤Ë¤â¤¿¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤À¤é¤·¤¯¤Ê¤¯¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹»þ¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÂÀ¸«¤¨¤·¤ä¤¹¤¤¥ï¥±
2¤Ä¤á¤Ï¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤¬¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤Î¾ì¹ç¡£´ðËÜÅª¤Ë¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¥¿¥¤¥×¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥´¥àÉôÊ¬¤ò±£¤¹¤Î¤¬ÄÌÎã¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤·¤Æ¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤ò¤¹¤ì¤ÐÂ¿¾¯±£¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤ÏÃå¤ë¿Í¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÉý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²£Éý¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤ÈÂÀ¸«¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¡Ä¡Ä¡£²¿¤è¤ê¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤Î¥®¥ã¥¶¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¤È¾¯¤·¥Ñ¥¸¥ã¥Þ´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢¥À¥µ¸«¤¨¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¥®¥ã¥¶¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤Ï´ðËÜNG¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥®¥ã¥¶¡¼¤Î´ó¤ê¶ñ¹ç¤ä¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤«¤é²¼Ê¢Éô¼þÊÕ¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤È¤¯¤Ë¥®¥ã¥¶¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤ä¡¢À¸ÃÏ¤Ë¥Ï¥ê´¶¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÇÂÀ¸«¤¨Í×ÁÇ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤Ç¥¥ì¥¤¸«¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É
¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯À®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£¤³¤Á¤é¤â3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ê´¶¤È¤ÏÇö¼ê¤Ç¤âÀ¸ÃÏ¤Ë¥Î¥ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¤ä¤ä¸ü¼ê¤Î¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤ÇÃå¤ë¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ê´¶¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤¤â±¢±Æ¤¬Èþ¤·¤¯¡¢ÁÆ»¨¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¡ÃåÂÀ¤ê¤ò²óÈò¤¹¤ë¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¡© ¥¹¥«¡¼¥È¤ÏÉý¤ËÃí°Õ
¼¡¤Ë¡¢¥Ü¥È¥à¥¹Áª¤Ó¤â°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤É¤Á¤é¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¥¦¥¨¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ö¤È¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤È·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤È¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯ÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¶¦ÉÛ¤Çºî¤é¤ì¤¿¹øÂÓ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¯¤Ó¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤·¤¿»þ¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤ÃåÂÀ¤ê¤ò²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¤ÏºÙ¿È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏºÙ¿È¡¢ÂÀ¤á¤É¤Á¤é¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä°Ê¾å¤Ë²£Éý¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ó¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡¢¥Ê¥í¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢¡¥·¥ã¥Ä¤Î¥·¥ï¤¬Â¿¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤ò¤·¤¿»þ¤ÎºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë²áÊ¬¤Ê¥·¥ï¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë²Æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÇö¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¥¦¥¨¥¹¥È¼þÊÕ¤Î¥·¥ï¤¬¤â¤¿¤Ä¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤·¤¿»þ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Î°Õ¼±¤âËº¤ì¤º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ãÊ¸¡õ¥¤¥é¥¹¥È¡¿³ÑÍ¤±§»Ò¡ä
¡Ú³Ñ Í¤±§»Ò¡Û
¡Ê¤¹¤ß¤æ¤¦¤³¡Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£²áµî¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¼ºÇÔ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥á¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¡£2023Ç¯9·î¡¢NHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡÷sumi.1105
¢¡¥À¥µ¸«¤¨¡¦¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¥³¡¼¥Ç¡È3¤Ä¤ÎNG¡É
¢¡¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÂÀ¸«¤¨¤·¤ä¤¹¤¤¥ï¥±
2¤Ä¤á¤Ï¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤¬¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤Î¾ì¹ç¡£´ðËÜÅª¤Ë¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¥¿¥¤¥×¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥´¥àÉôÊ¬¤ò±£¤¹¤Î¤¬ÄÌÎã¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤·¤Æ¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤ò¤¹¤ì¤ÐÂ¿¾¯±£¤ì¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤ÏÃå¤ë¿Í¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÉý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²£Éý¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¤ÈÂÀ¸«¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¡Ä¡Ä¡£²¿¤è¤ê¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à¤Î¥®¥ã¥¶¡¼¤¬¸«¤¨¤ë¤È¾¯¤·¥Ñ¥¸¥ã¥Þ´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢¥À¥µ¸«¤¨¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¥®¥ã¥¶¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤Ï´ðËÜNG¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¥®¥ã¥¶¡¼¤Î´ó¤ê¶ñ¹ç¤ä¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤«¤é²¼Ê¢Éô¼þÊÕ¤¬Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤È¤¯¤Ë¥®¥ã¥¶¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤ä¡¢À¸ÃÏ¤Ë¥Ï¥ê´¶¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÇÂÀ¸«¤¨Í×ÁÇ¤Ë·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤Ç¥¥ì¥¤¸«¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡É
¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯À®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£¤³¤Á¤é¤â3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¥Ï¥ê´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ê´¶¤È¤ÏÇö¼ê¤Ç¤âÀ¸ÃÏ¤Ë¥Î¥ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¤ä¤ä¸ü¼ê¤Î¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤ÇÃå¤ë¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ê´¶¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤¤â±¢±Æ¤¬Èþ¤·¤¯¡¢ÁÆ»¨¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¡ÃåÂÀ¤ê¤ò²óÈò¤¹¤ë¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¡© ¥¹¥«¡¼¥È¤ÏÉý¤ËÃí°Õ
¼¡¤Ë¡¢¥Ü¥È¥à¥¹Áª¤Ó¤â°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤É¤Á¤é¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¥¦¥¨¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤òÁª¤Ö¤È¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤È·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤È¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯ÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¶¦ÉÛ¤Çºî¤é¤ì¤¿¹øÂÓ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¯¤Ó¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤·¤¿»þ¤Ëµ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤ÃåÂÀ¤ê¤ò²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¤ÏºÙ¿È¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏºÙ¿È¡¢ÂÀ¤á¤É¤Á¤é¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Ï¥Ñ¥ó¥Ä°Ê¾å¤Ë²£Éý¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ó¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡¢¥Ê¥í¡¼¥¹¥«¡¼¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢¡¥·¥ã¥Ä¤Î¥·¥ï¤¬Â¿¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤ò¤·¤¿»þ¤ÎºÇ½ª¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë²áÊ¬¤Ê¥·¥ï¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë²Æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÇö¤¯¤Æ½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¥¦¥¨¥¹¥È¼þÊÕ¤Î¥·¥ï¤¬¤â¤¿¤Ä¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤·¤¿»þ¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Î°Õ¼±¤âËº¤ì¤º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ãÊ¸¡õ¥¤¥é¥¹¥È¡¿³ÑÍ¤±§»Ò¡ä
¡Ú³Ñ Í¤±§»Ò¡Û
¡Ê¤¹¤ß¤æ¤¦¤³¡Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£²áµî¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¼ºÇÔ·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¿¥á¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÇÛ¿®Ãæ¡£2023Ç¯9·î¡¢NHK¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡÷sumi.1105