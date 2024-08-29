J¥¹¥¿¥°¥ë¼«¾Î¡ÖÆüËÜ°ì¡×¡©¡¡¡Ö¥Ï¥é¥ßÈÓ¤Ï¥¬¥Á¡×¡Ä¡È¼«Ëý¤ÎÉÊ¡É¾Ò²ð¤ËµÓ¸÷¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
¼¯Åç¤Î¥¹¥¿¥°¥ë¤ò¸ø¼°SNS¤¬¥¢¥Ã¥×
¡¡J1¤Î¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¡Ö¿©¥ê¥Ý¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥«¥·¥Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥ë¥á¡Ê¥¹¥¿¥°¥ë¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¸ÈþÌ£¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼¯Åç¤¬ÆüËÜ°ì¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¼¯Åç¤Ïº£µ¨½øÈ×¤«¤é¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï14¾¡6Ê¬8ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ48¤Ç¼ó°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È6º¹¤Î4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ï»Ä¤ê10»î¹ç¤È½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼¯Åç¸ø¼°TikTok¤¬¡Ö¿©¥ê¥Ý¤Ï¶ì¼ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎSNSÃ´Åö¤¬¥«¥·¥Þ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¹¥¿¥°¥ë¤ò¾Ò²ð¡£Æ°²è¤Ë¤ÏÂç¿Íµ¤¤Î¤â¤Ä¼Ñ¤ä¤·¤é¤¹Ð§¤Ë¥Ï¥é¥ß¥á¥·¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¹¥¿¥°¥ëÆüËÜ°ì¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Î©¤ÁÆþ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬°ã¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥°¥ë¤â°ã¤¦¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥«¥·¥Þ¤Ç¤ÏÅ´³Ê»Ò¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î·ä´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥¹¥¿¥°¥ë¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡ÖÌ©Í¢¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÍÌ¾¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼¯Åç¤¬ÆüËÜ°ì¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö(¥¢¥¦¥§¥¤¥µ¥Ý¤Ë¸·¤·¤¤)¥¹¥¿¥°¥ëÆüËÜ°ì¡×¡Ö¥¢¥¦¥§¡¼Â¦¤ÏÌ©Í¢¡×¡Ö¤Þ¤¸ÈþÌ£¤·¤¤¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¸ø¼°¤ä¤Ã¤¿¾Ð¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ÇÆüËÜ°ì¡×¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤ó¡×¡Ö¥Ï¥é¥ßÈÓ¤Ï¥¬¥Á¡×¡ÖÉü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤¯¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë