¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÁé¤»¤Æ¿´ÇÛ¡×ÌÜ¹õÏ¡ ¡ÈÆ¯¤«¤»¤¹¤®¡É ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙÍÜ¡Ä»öÌ³½ê¤Î ¡ÈÅÚÃÅ¾ìÈ¯É½¡É ¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉÔ¿®
ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê³èÆ°µÙ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Snow ManÌÜ¹õÏ¡
¡¡8·î21Æü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSnow Man¡×¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÜ¹õ¤Ï15Æü¤«¤é¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ô°å»Õ¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤êÂç»ö¤ò¤È¤Ã¤ÆÎÅÍÜ´ü´Ö¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´¤â½çÄ´¤Ë²óÉü¤·¡¢½ù¡¹¤Ë»Å»ö¤ËÉüµ¢¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ¤È¡¢²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É21Æü¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ëÀ¸ÇÛ¿®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÜ¹õ¤Ï·çÀÊ¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤â¡¢¼¡²óÊüÁ÷¤ò1½µÃÙ¤é¤»¤ëÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÎÅÍÜÈ¯É½¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ô»öÌ³½ê¤µ¤ó¡¢¤á¤áÆ¯¤«¤»²á¤®¡Õ¤ÈÊ°¤ê¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÇÐÍ¥¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÌÜ¹õ¤Î¡ÖÄ¶Â¿Ë»¡×¤Ö¤ê¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¿´ÇÛ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î±éµ»ÎÏ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢NHKÄ«¥É¥é¡ØÉñ¤¤¤¢¤¬¤ì¡ª¡Ù¤ä¡Ø¥È¥ê¥ê¥ª¥ó¥²¡¼¥à¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤È¤·¤Æ½é¤ÎFENDI¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¶È¤â½çÄ´¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¡£2021Ç¯°Ê¹ß¡¢ËèÇ¯Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤â11·î¤«¤éÁ´¹ñ5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Ë¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî¤Ë¤â¥Ä¥¢¡¼ÆüÄø¤¬¥É¥é¥Þ»£±Æ»þ´ü¤È¤«¤Ö¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Î²á½ÅÏ«Æ¯¤òµ¤¸¯¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤Ë¡¢ÈÖÁÈ´ë²è¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¿²¤Æ¤Ê¤¤No.1¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥é¥¦¡¼¥ë¤Ï¡ÖË»¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥Þ¥¸¤Ç¿²¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬°ì½ï¤Ë¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¤Ë¤ï¤«¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²Æ¤ÎÌÔ½ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡³èÆ°µÙ»ß¤«¤é¿ôÆü¸å¤ÎÈ¯É½¤Ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÉÔ¿®´¶¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£21ÆüÌë¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¡¢Ä¾Á°¤Þ¤ÇÈ½ÃÇÎ±ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¸øÉ½¤òÈò¤±¤¿»öÌ³½ê¤Î ¡ÈÅÚÃÅ¾ìÈ¯É½¡É ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¿Ç°¤ò¶¯¤á¤¿¤À¤±¤À¤í¤¦¡£
¡Ô½Ð¤ì¤Ê¤¤¤á¤á¤ËÊ¸¶ç¸À¤¦¤è¤êÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¿»ö¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤Î¤¬¤É¡¼¤«¤È»×¤¦¤±¤É¡Õ
¡Ô¿´ÇÛ¤È¤«¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤É»ö¸åÊó¹ð¤¹¤ë»öÌ³½ê¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔ¿®´¶¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¡¢¡¢¤³¤ìº£Æü¤Þ¤Ç¤ËÉüµ¢¤·¤ÆÀ¸ÇÛ¿®½Ð¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Àâ¤Ê¤¤¡©¡©¡©¡©¡©¡©¡©¡©¡Õ
¡Ô¤ª»Å»ö¤·²á¤®¤Ç¤¹ ¸«¤ëÅÙ¤ËÁé¤»¤Æ¤¿¤Î¤Ç ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬µÙÍÜ¤·¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¡ #¤á¤á ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬ »öÌ³½ê¤â¡¢¤â¤Ã¤È½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë °¦¾ð¤â¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡Õ
¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë»Å»ö¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£