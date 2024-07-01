【Crazy Raccoon Cup VALORANT コンソール版リリース記念】
7月4日 開催予定

　プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」は、eスポーツ大会「第8回Crazy Raccoon Cup VALORANT コンソール版リリース記念」を7月4日に開催する。Youtube、Twitchにて配信予定。

　今回の大会は、Riot Gamesのタクティカルシューター「VALORANT」コンソール版のリリースを記念したもの。「CRカップ VALORANT」の開催は2023年11月以来約8カ月ぶりで、出場メンバーなどの詳細は後日発表を予定している。

　また、本日7月1日21時よりスクリムが開始予定となっている。