第8回CRカップ「VALORANT」が7月4日に開催決定！ 本日7月1日21時よりスクリム開始コンソール版リリース記念
【Crazy Raccoon Cup VALORANT コンソール版リリース記念】
7月4日 開催予定
7月4日 開催予定
プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」は、eスポーツ大会「第8回Crazy Raccoon Cup VALORANT コンソール版リリース記念」を7月4日に開催する。Youtube、Twitchにて配信予定。
今回の大会は、Riot Gamesのタクティカルシューター「VALORANT」コンソール版のリリースを記念したもの。「CRカップ VALORANT」の開催は2023年11月以来約8カ月ぶりで、出場メンバーなどの詳細は後日発表を予定している。
また、本日7月1日21時よりスクリムが開始予定となっている。
／- Crazy Raccoon (@crazyraccoon406) July 1, 2024
第8回Crazy Raccoon Cup VALORANT コンソール版リリース記念 開催🎉
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◇開催日程◇
2024年7月4日(木)
Youtube,Twitchにて配信予定❗️
出場メンバーなど詳細はこの後公開❗️❗️
本日21時よりスクリム開始🎉#CRカップ #Valorant pic.twitter.com/6Q2b7ZlTPR