¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Ïà¸½Âå¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼á¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬ÂçÆÃ½¸¡ÖÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎµÏ¿¤òÇË¤ë¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤¬¡¢»ÐËå¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤¿¤ë£Ò£Â¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£´¡Ë¤òÂç¡¹Åª¤ËÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ïº£µ¨¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤¬¥Á¡¼¥àÆâ³°¤ÇÃíÌÜÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¿Íµ¤ÌÌ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬³ÑÅÄ¤ò¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤À¡£¤Þ¤º¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¥æ¥¦¥¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë³ÑÅÄÍµµ£¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¶Ê¤²¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¥¦¥±¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½Âå¤Î£Æ£±¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¸ø»ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤É¥ì¡¼¥¹ÌÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤¬Åú¤¨¤ë·Á¤Ç¤³¤ó¤Ê¹àÌÜ¤â¡£¡Ö¤É¤ÎÇÐÍ¥¤¬ËÍ¤ò±é¤¸¤ë¤Ù¤¤«¤Ã¤Æ¡©¡¡¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤À¡ª¡¡ËÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤ÏÇØ¤¬¹â¤¯¤Æ¶¯¤¯¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Í¡×¡£¤³¤ì¤ËÂ³¤±¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂ¦¤Ï¡Ö¥æ¥¦¥¤Ï£±£¶£±¥»¥ó¥Á¤À¤è¡×¤Èà¥Ä¥Ã¥³¥ßá¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ³ÑÅÄ¤â¼«¤é¥Ü¥±¤òà²ó¼ýá¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¥¸¥à¤¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¡£Æ÷¤¤¤âÀßÈ÷¤â¡¢²¿¤â¤«¤â¤¬µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¥¸¥à¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï°¤¤Æü¤À¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡×¤È¥¸¥à·ù¤¤¤Î°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¤Ç·»µ®Ê¬¤È¤·¤ÆÊé¤¦¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¥æ¥¦¥¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄï¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£Èà¤Ï»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ£²ÉÃ¤Ç¸À¤¦¡£Á´¤¯ÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¤½¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÎ¢É½¤Î¤Ê¤¤À³Ê¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë³ÑÅÄ¤Ïº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¤³¤¦¥Ö¥Á¾å¤²¤¿¡£¡ÖËÍ¤Îµæ¶Ë¤ÎÌ´¤Ï¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤À¡£ËÍ¤ÏÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎµÏ¿¤òÇË¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿¤¤¡£¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ê¿Í¡¹¤Î¡Ëµ²±¤Ë»Ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë¤ä¥ß¥Ï¥¨¥ë¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥Ã¥Ï»á¤é¤¬»ý¤ÄÀ¤³¦²¦¼Ô£·ÅÙ¤Î¸Ä¿ÍµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤ÈÆ²¡¹Àë¸À¤·¤¿¡£
¡¡£Ò£Â¤È¤ÎÍèµ¨·ÀÌó±äÄ¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¾º³ÊÂÔË¾ÏÀ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£º£²ó¤Î°ÛÎã¤ÎÆÃ½¸¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤ÎÉ½¤ì¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£