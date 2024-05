映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』3部作でドラックス役を演じたデイヴ・バウティスタとマンティス役のポム・クレメンティエフが再共演を果たす犯罪アクション映画、『The Killer’s Game(原題)』の米公開日が2024年9月13日に決定したことがわかった。米が報じている。

1997年に出版されたジェイ・ボナンシンガによる同名小説を原作にした本作の主人公は、末期の病に冒された腕利きの殺し屋、ジョー・フラッド。最期はクールに逝こうと決めたジョーは自身をターゲットに殺し屋を雇うが、その殺し屋が自分の元恋人も狙っていることを知り、計画が狂ってしまう。残りの時間が少なくなる中、ジョーは同業者である殺し屋軍団をかわし、手遅れになる前に最愛の人を取り戻さなければならなくなる。

バウティスタがジョー役で主演を務める。元恋人役を演じるのは、『キングスマン』(2014)や『スター・トレック BEYOND』(2016)などに出演し、『REBEL MOON』2部作で主人公コーラ役を演じたソフィア・ブテラ。クレメンティエフの役柄は明かされていないが、凸凹コンビのドラックス&マンティス役で息の合ったケミストリーを見せてくれた2人だけに、再共演のシーンに期待が高まる。

ほかには、『エクスペンダブルズ3 ワールドミッション』(2014)や『デッドプール2』(2018)のテリー・クルーズ、『ジョン・ウィック:コンセクエンス』(2023)のスコット・アドキンス、『ガンジー』(1982)(2013)のベン・キングズレーらが共演として名を連ねている。

監督は、『デイ・シフト』(2022)のJ・J・ペリー。『キャンディマン2』(1995)のランド・ラヴィッチと『ヴァイキングダム』(2012)のジェームズ・コインが脚本を手がける。

映画『The Killer’s Game(原題)』は、2024年9月13日にUS公開予定。

Source:

The post first appeared on .