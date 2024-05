アイドルたちの舞台裏に密着する『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』の新シーズンが、6月4日よりNetflixにて独占配信されることが決定。Season6となる今回は、King & Prince、Travis Japan、HiHi Jets、7 MEN 侍の4組をそれぞれ特集する。6月4日は「7 MEN 侍 ―We are 7 MEN 侍―」Episode1、2を配信。バンドとアイドル、“二刀流”スタイルで活動する7 MEN 侍の目標は「もっとたくさんの方に僕らの存在を知ってもらいたい」。そんな彼らは2023年の夏、先輩・King & Princeの全国ツアーのバックダンサー兼バックバンドに挑戦。やる気に満ちあふれるなか、困難にも直面して…。グループ初の密着取材で、彼ら6人の挑戦と葛藤を描く。

6月11日は「HiHi Jets ―ONLY ONEへ―」Episode1、2を配信。個性豊かな5人組グループ・HiHi Jetsは、初の単独全国ツアー「HiHi Jets Arena Tour 2023 BOOOOOST!!」を控えていた。「お客さんを楽しませたい」という思いを胸に、多忙なスケジュールの合間を縫ってハードな練習に励む彼ら。密着取材では等身大の本音があふれ出し…。エンターテインメントの世界で生きる5人の素顔に迫る。「King & Prince ―King & Prince―」Episode1、2を6月18日、Episode3、4を同25日に配信。“King & Princeデビュー5周年”を迎えた2023年の夏、2人で新たなスタートを切った永瀬廉と高橋海人。新体制初のファンミーティングや、全国ツアー「King & Prince LIVE TOUR 2023 〜ピース〜」に挑んだ永瀬と高橋の7ヵ月を追っていく。さらに、「“2人の見せ方”が改めて見つかった」という彼らが“King & Prince 再始動”の一年を振り返る。「Travis Japan ―Enjoy the moment!―」Episode1、2を7月2日、Episode3、4を7月9日に配信。異例の全世界配信デビューをはたしたTravis Japan。全国ツアー「Travis Japan Concert Tour 2024 Road to Authenticity」やアメリカ遠征など国内外で密着を続けて7ヵ月、彼らが追い求めていたのはダンスだった―。「唯一無二のアイドルになりたい」と願いながら、体力の限界まで踊り続ける日々。ダンスに人生をかける7人が目指す場所とは?『連続ドキュメンタリー RIDE ON TIME』Season6は、Netflixにて6月4日より毎週火曜独占配信(過去話も全て配信中)。