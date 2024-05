『アクアマン』シリーズの主演で知られるジェイソン・モモアが大阪コミコン2024で来日した。オフの日々、日本でバイク仲間とツーリングを楽しんでいたようだ。

自身のを更新したモモアは10枚の画像を投稿し、「日本は夢を叶えて、僕の度肝を抜いてくれた。家を開放して新旧の友人と思い出を作り、僕の愛する人(mi amor)と素晴らしい冒険を分かち合ってくれた全ての人に感謝している。『ON THE ROAM』のバイクと騒乱」とコメントを添えている。

この投稿をInstagramで見る

投稿の1枚目は「JAPAN」の文字を背景に、海岸沿いにバイクを停めて仲間と一緒に佇むモモアの姿が捉えられており、まるで映画のワンシーンのよう。コメントにある『ON THE ROAM(原題)』とは、モモアがバイクに乗って全米中を旅する米Maxの番組のことで、もしかしたら今後のシーズンで日本で撮影されたシーンが使われる可能性があるかもしれない。

2枚目の画像は旅館らしき場所で、モモアが『スイートガール』(2021)で共演したアドリア・アルホナを後ろから抱きしめ、友人らとにこやかに写真に収まっている。モモアとアルホナは交際している模様で、コメントの ”僕の愛する人(mi amor)”とはアルホナのことではないかと思われる。

その他には、海岸で寄り添いながら楽しそうに満面の笑みを浮かべたモモアとアルホナ、ハーレー・ダビッドソンのショップにいるアルホナやギターを弾くモモア、ビンテージモデルのハーレー・ダビッドソンを取り扱う鎌倉のバイクショップ「Blue Groove」で、仲間とポーズを取るモモアの姿などを目に出来る。画像を見る限り、モモアは日本での滞在をたっぷり満喫したようだ。

日本で楽しい時を過ごしたモモアは、『ワイルド・スピード』シリーズの完結編となる『Fast X: Part 2(原題)』にダンテ役で続投するほか、人気ゲーム『マインクラフト』の実写版映画なども待機中だ。日本でエネルギーを充電して、最新作の撮影やプロモーションにも精を出してくれたら嬉しい。

Source:

The post first appeared on .