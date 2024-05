レゴランド で今月2日、生後5か月の男児が心不全に陥った。救急隊らにより心肺蘇生を受けた男児は、病院へ運ばれて治療を受けたものの、4日後に死亡が確認された。地元警察は、ベビーカーに男児を乗せて レゴランド を訪れていた27歳女を 育児放棄 の疑いで逮捕したという。英国放送協会『BBC』などが報じた。事件は今月2日正午頃、英バークシャー州ウィンザーにある レゴランド 「Legoland Windsor Resort」のボート型アトラクション「コーストガードHQ(Coastguard HQ)」で発生した。

当時、1人の女性が「助けて! 赤ちゃんが大変なことになってる!」と叫び始め、近くにいた2人の救急隊員が駆けつけて対応した。赤ちゃんは生後5か月の男児で、心停止の状態だったため、すぐに心肺蘇生法を開始した。当時、現場に居合わせたマシュー・バーンズさん(Matthew Burns、60)は、「もう1人の救急隊員とともに、赤ちゃんが再び息をするまで20分間心肺蘇生を続けました。その後、赤ちゃんは病院へ運ばれました」と振り返る。病院へ搬送された男児は懸命な治療を受けたものの、6日に死亡した。テムズ・バレー警察は今回の件で、男児と一緒にいた英エセックス州ウィザム在住の27歳女を 育児放棄 の疑いで逮捕したと公表した。テムズ・バレー警察児童虐待捜査課のゾーイ・イール刑事(Zoe Eele)は、「心停止を起こした後、病院で亡くなった男の子のご家族にお悔やみ申し上げます。辛い状況にあるご家族をできる限りサポートしていきます。今回の件で逮捕者が出ましたが、その他の容疑者の捜索は行っていません。憶測はせず、悲しみの中にあるご家族の方々を尊重していただくよう、お願いいたします」とコメントした。男児が心停止となった当時の詳しい状況は報道されておらず、テムズ・バレー警察は、今月2日の午前11時半から午後0時45分の間、同アトラクションの列に並んでいた人々に情報提供を呼びかけ、 レゴランド と協力して捜査を続けている。 レゴランド で働くスタッフによると、騒動が起きた後、該当のアトラクションや周囲のアトラクションを含む広範囲のエリアが一時的に封鎖されたという。「赤ちゃんはベビーカーに乗せられていて、1人の女性がそばにいましたが、その女性が今回逮捕された人なのかは分かりません」と話している。またコーストガードHQは非常に穏やかで、身長制限のないアトラクションだそうで、同スタッフは「赤ちゃんが水へ落ちたわけでもないですし、アトラクション乗車中に何かがあったとは思えないですね」と述べている。このニュースが多数のメディアに報じられると、「なんて可哀想なの」「子どもがケガをしたり死亡するニュースは、いつも心が痛む」という悲しみの声のほか、「基礎疾患があったのかもね」「子どもが亡くなって母親が逮捕されたということは、報道されていない何かがあったんだろう」などと真相を推理するコメントもあがっている。画像は『BBC 「Legoland Windsor: Baby who suffered cardiac arrest at theme park dies」(Legoland)』『Metro 「Families were queueing for Legoland ride when baby boy had cardiac arrest」(Picture: dailymail.co.uk)』『7NEWS 「Four-year-old girl drowns in swimming pool as oblivious adults stand nearby」(Credit: AsiaWire/Australscope)』『THORPE PARK Official Facebook』『The Northern Echo 「Baby suffered catastrophic injuries after being dropped on its head」』『kompravda.eu 「В Хабаровском крае мать забыла собственного ребенка на холодном балконе」(Фото: Василий ЗАДУНАЕВ)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)