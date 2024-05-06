¿å¸¶°ìÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡¡ºá¾õÇ§¤á¤ì¤Ð¡Ö¶Ø¸Ç£´Ç¯£³¤«·î¤«¤é£µÇ¯£³¤«·î¡×ÈÝÇ§¤¹¤ì¤ÐºÇÄ¹¡Ö£·Ç¯£³¤«·î¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¸µÄÌÌõ¤Ç¶ä¹Ôº¾µ½¤ÎÍÆµ¿¤ÇÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¿å¸¶°ìÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£¹¡Ë¤Îº£¸å¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿å¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¶ä¹Ô¤ò¤À¤Þ¤·¡¢£±£¶£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£´²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë°Ê¾å¤ò°ãË¡¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ë¤¢¤Æ¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡££¹Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£°Æü¡Ë¤Ë¤ÏÊÆÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Çºá¾õÇ§ÈÝ¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¶Æü¤Î¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¹ñºÝÊÛ¸î»Î¤ÎµÈÅÄÂç»á¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¡¢¶ä¹Ôº¾µ½¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅö¶ÉÂ¦¤È¤·¤Æ¤ÏÅÅ¿®º¾µ½¡¢Í¹ÊØº¾µ½¤È¤¤¤è¤¦¤Êà¹ç¤ï¤»µ»á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó°ìËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Û¤«¤Ë»²¹Í¤Ç¤¤ëÈ½Îã¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡ÖÏ¢Ë®ÎÌ·º¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ê¤é¤¦¤È¡¢¿å¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤¬ºá¾õ¤òÈÝÇ§¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸º·º¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅö¶ÉÂ¦¤ËºÛÈ½¼êÂ³¤¤Ê¤É¤Î¥à¥À¤Ê¼ê´Ö¤ò¼è¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òº¹¤·°ú¤¤¤Æ¡Ö£²£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤Ê¤ê¡Ö£´Ç¯£³¤«·î¤«¤é£µÇ¯£³¤«·î¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¤ÎÌÜ°Â¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢»ÊË¡¼è°ú¤Ë±þ¤¸¤ºÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏºÛÈ½¤Ø¤Î¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡£Íºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸º·ºÂÐ¾ÝÊ¬¤¬½ü³°¤µ¤ì¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Ï¡Ö£²£·¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ËÁý¤¨¤Æ¡Ö£µÇ¯£±£°¤«·î¤«¤é£·Ç¯£³¤«·î¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢Î¢¤Ç¤Ï°ãË¡¤Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ÆÎ¢ÀÚ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿å¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£