³ÐÀÃºÞ¤È¥³¥«¥¤¥ó°û¤ß¹þ¤ß»àË´¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñÀÒ¤Î£µ£°ÂåÃË¤Ï¾ï½¬¤Î±¿¤Ó²°¤«¡¡Êó½·¤Ï£³£°£°Ëü±ß¡©
¡¡·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤Ï£¸Æü¡¢³ÐÀÃºÞ¤È¥³¥«¥¤¥ó·×Ìó£±¥¥í¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤Þ¤ÞÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê±ÄÍøÌÜÅªÍ¢ÆþÌ¤¿ë¡Ë¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñÀÒ¤Î£µ£°ÂåÃË¤òÍÆµ¿¼Ô»àË´¤Î¤Þ¤Þ½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤«¤éºòÇ¯£±·î£²Æü¤Ë±©ÅÄ¶õ¹Á¤ØÅþÃå¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µ¡Æâ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÅÝ¤ì¡¢»àË´¡£»à°ø¤Ï³ÐÀÃºÞÃæÆÇ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£³ÐÀÃºÞ¤¬Æþ¤Ã¤¿Êñ¤ß¤ò£¶£°¸Ä¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿Êñ¤ß¤ò£²£¹¸Ä°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌôÊª¤ÎÌ©Í¢¤Ï¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÆó½ÅÄì¤Ë±£¤·¤¿¤ê¡¢ÍÏ¤«¤·¤ÆÉÛ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤¬È¯³Ð¤·¤ä¤¹¤¤¡£°ìÊý¤ÇÌôÊª¤ò¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ó¤À¤ê¡¢¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ°û¤ß¹þ¤à¡È¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¡É¤È¤¤¤¦Ì©Í¢¼ê¸ý¤ÏºÇ¤âÈ¯³Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸µ·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÂç¿©¤¤¤¹¤ë¿Í¤¬£µ¥¥í¤°¤é¤¤Ê¿µ¤¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ß¤Ï¤«¤Ê¤êËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¤«¤é¡¢æêÌç¤äç´¤ËÆþ¤ì¤Æ±£¤¹¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÎÌ¤ò±¿¤Ù¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÃË¤¬°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥é¥Ã¥×¾õ¤ÎÊñ¤ß¤ËÇË¤ì¤¿·ÁÀ×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¤ÎÊñ¤ßÊý¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡Ê´Ë¤«¤Ã¤¿¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¶á¤Ï¥é¥Ã¥×¤Ç¤¤Ä¤¯¿Æ»ØÂç¤ËÊñ¤à¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ÏÇË¤ì¤¿¤é°ìÈ¯¤Ç»à¤Ë¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥Ã¥×¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÇË¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢²¿½Å¤Ë¤â¤·¤¿¤é°ìÉô¤¬ÇË¤ì¤Æ¤âÊ¿µ¤¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤¿¤À½Å¤Í¤ë¤Û¤ÉÂÎÀÑ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯°û¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Çö¤¯¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÂÎÆâ¤Ë±£¤·»ý¤Ä¤Î¤ÏÌ¿¤¬¤±¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Î³ÐÀÃºÞ¤ÎËöÃ¼²Á³Ê¤Ï£±¥¥í£·£°£°£°Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¡£À®¸ùÊó½·¤Ï£²£°£°Ëü¡Á£³£°£°Ëü±ß¤Û¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³ÐÀÃºÞ¤ÎÃ×»àÎÌ¤Ï£°¡¦£±¥°¥é¥à¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°û¤ó¤ÀÊñ¤ß¤Î£±¸Ä¤Ç¤âÏ³¤ì¤¿¤é»àË´¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°û¤ß¹þ¤à¤Î¤Ï·±Îý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÎÆâ¤Ë±£¤·»ý¤Ä¤È¤¤¤¦´í¸±¤òËÁ¤·¤¿¤Î¤Ï¾ï½¬¤Î±¿¤Ó²°¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÆ±´Ø·¸¼Ô¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡