左足指の一部の骨や爪がない状態で誕生したことから疎外感にさいなまれてきた女性(18)はある日、自分と同じような足の少女に出会い「一人じゃない」と気付いた。女性は現在、TikTokを活用し「足の爪がないことはユニークなこと。決して恥じることではない」というメッセージを発信。多くの人をインスパイアしている。英ニュースメディア『The Daily Star』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

米テネシー州に住む大学生アナベル・アンダーソンさん(Annabelle Anderson、18)は、1200〜1万5000人に1人の割合で発生するという「羊膜索症候群(ABS)」という疾患を持って誕生した。

ABSは母親が妊娠中、羊膜が何らかの原因で傷ついたり破れたりしてひも状(羊膜索)になり、それが胎児の頭部や四肢などに絡みつくことで起きるそうで、身体の正常な発育が制限されたり、早産や死産になることもあるという。

アナベルさんの場合は羊膜索が左足に巻き付き、足指の一部の骨や爪がないまま誕生し、両親は「将来歩くことができないのでは」と心配したそうだ。

ところがアナベルさんは、歩くことも、走ることも、ダンスをすることも問題なくできるそうで、「多くのケースでは私よりずっと症状が重い。私はラッキーだった」と述べている。

それでも足の奇形による精神的な影響は大きく、「幼い頃は孤独だったわ。だって私と同じような足を持った人を見つけることはできなかったから」と明かす。

そうして中学生になると、足の爪がない原因について同じことを繰り返し伝えることにうんざりするようになり、多くの人に作り話を聞かせていたという。

「ある女の子には『足指にピーナッツバターを塗ったら犬に食べられてしまった』と話をしたし、私が好きな他の人たちには『小さい頃に襲われたから』なんて言っていたわ」と語るアナベルさん。その結果、いつも疎外感を抱いていたそうだが、高校1年生(日本の中学3年生)の時、オンラインで自分と同じような足を持つ少女と知り合い、心の中である変化が起きたという。

アナベルさんはその時のことを次のように述べている。

「実は当時、足の爪がない少女の動画に私が何百万回もタグ付けされていたの。その足は私にそっくりで、彼女のInstagramにメッセージを送ってみたら意気投合したのよ。私のような足を持つ人は世界で一人だけと思っていたのに、双子を見つけたのだから…それはクレイジーなことだったの。」

アナベルさんはその少女が、奇形の足のことで不安になることもなく快適に過ごしているのにひどく驚き、それ以来というもの、TikTokを活用して自身の足を晒すようになった。

そして最初の動画が反響を呼ぶと、多くの人から「私も足の爪がない」というメッセージが届いたそうで、こう続けた。

「それはまるで、私がInstagramで見つけた少女にメッセージを送った時と同じようだった。『変な話だけど、私たち同じ足を持っているわ』といった感じでね。」

「私は自分と同じ足を持つ人がたくさんいることを知って嬉しかったし、それが動画を作り続けるインスピレーションになったの。それに多くの人は『あなたの動画を見て、自分に自信がついた』と言ってくれてね。私のモチベーションは確実に上がったわ。なぜなら私は、誰であっても『足の爪がないことで不安になったり、自分を恥じたりして欲しくはない』と思っているから。」

なおアナベルさんはTikTokでメイクのチュートリアル動画も投稿しており、フォロワーは6万6000人を超えている。テックインサイト編集部では、アナベルさんに「足の爪がなくて不便なことはないか」「TikTokへの最近の反響の大きさについてどう思うか」などについて話をうかがうべく取材を申し入れている。

ちなみに今年9月にはインドで、手足の指が全部で26本ある女児が誕生し、家族は「女神の生まれ変わり」と喜び祝福していた。

画像は『annabelle 2023年12月7日付TikTok「toenail content is BACK」』『New York Post 2023年12月18日付「I was born without toenails ― now I’m an online sensation」(@annabelleeanderson/ CATERS NEWS)』『Amar Ujala 2023年9月17日付「Rajasthan: डीग में जन्म के बाद नवजात बच्ची को देखने उमड़े लोग; मान रहे धोलागढ़ देवी का अवतार, ये है वजह」(फोटो : social media)』『Talliya Anyee 2022年2月11日付TikTok「Now we wait for them to fall」』『New York Post 2019年10月31日付「Man born with 9 toes on left foot gets surgery, hopes for first love」(AsiaWire / Shunde Heping Surgica)』『LADbible 2020年8月26日付「Twelve-Year-Old Boy Has An Extra Thumb On Both Of His Hands」(Credit: SWNS)』『Metro 2019年11月22日付「Woman born with 12 fingers and 20 toes branded a witch by her neighbours」(Picture: SWNS)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)