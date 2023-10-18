¡ÚÆÈ¼«¡Û¡ÈµÕÁö¡É¹âÎð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Áê¼¡¤°¡¡°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ë¿¯Æþ¤·¤¢¤ï¤äÀµÌÌ¾×ÆÍ¤Î¾ìÌÌ¤â¡¡75¡Á79ºÐ¤¬ºÇÂ¿¡Ä¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡ÖÆ»´Ö°ã¤¤¡×
¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ëµÕÁö¼Ö¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹âÎð¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¼Ö¤Î±ýÍè¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¼þ°Ï¤ò¥¦¥í¥¦¥í
10·î12Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢º´²ì¸©ÉðÍº»Ô¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬¡¢¿®¹æ¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤½¤Î»þ¡Ä¡£°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¡£µÕÁö¼Ö¤¬Æ»Ï©¤ò¤Õ¤µ¤°¤è¤¦¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
±¿Å¾¼ê¤Ï¹âÎð¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¼Ö¤Î±ýÍè¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´í¸±¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
µÕÁö¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¹âÎð¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ¡£¤µ¤é¤Ë¹âÎð½÷À¤¬¼Ö¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼ÖÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î½÷À¤ÏÆ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÕÁö¼Ö¤Ï¸µ¤ÎÆ»Ï©¤ËÌá¤ë¤¿¤á¡¢½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎð½÷À¤¬¼Ö¤òÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤¬¹âÎð½÷À¤òÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
½÷À¤ÎÊý¤â³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢½÷À¤â´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ÆÂç»ö¸Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥®¥ê¥®¥ê¾×ÆÍ²óÈò¡¡¡ÈµÕÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÇ§¼±¡©
°¦É²¸©¾¾»³»Ô¤Ç¤Ï15Æü¡¢»ÔÆâ¤ÎÆ»Ï©¤òÁö¤ë¼Ö¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿µÕÁö¼Ö¤¬¡¢´Ö°ìÈ±¤ÇÀµÌÌ¾×ÆÍ¤òÌÈ¤ì¤¿¡£
Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤ÇµÕÁö¼Ö¤È¤Î¾×ÆÍ¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î´í¸±¤Ê±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÎð½÷À¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
ËÜÅö¤Ë´í¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Áê¼ê¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬µÕÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Þ¤º¤¤¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÕÁö¤·¤¿¹âÎð½÷À¤Ï¸½¾ì¤«¤é100m¤Û¤ÉÀè¤Ë¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ°ìÊýÄÌ¹Ô¤ÎÆ»Ï©¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡£
Áê¼¡¤°¹âÎð¼Ô¤ÎµÕÁö¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÎµÕÁö·ï¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢75ºÐ¤«¤é79ºÐ¡Ê2011¡Á16Ç¯ Ç¯´¹»»¡Ë¡£¤½¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤Ï¡¢Æ»¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£
¾¾»³»Ô¤Ç¹âÎð¼Ô¤Ë¤è¤ëµÕÁö¤òÌÜ·â¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â¤¤¤º¤ì¹âÎð¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ÏÁá¤á¤ËÌÈµöÊÖÇ¼¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×10·î17ÆüÊüÁ÷¡Ë