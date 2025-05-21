（台北中央社）北部・新北市三峡区で78歳の男が運転する乗用車が歩行者やバイクをはね、15人が死傷する事故が発生したのを受け、陳世凱（ちんせいがい）交通部長（交通相）は20日、高齢者の運転免許更新の厳格化など三つの改革を進める方針を示した。免許更新の対象年齢を「70歳以上」に引き下げる。高齢者の免許更新に関する新措置は早ければ来年にも施行される見通し。三峡の事故では、78歳の男が運転する乗用車が猛スピードで四