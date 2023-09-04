¥«¥â¤Ë¤µ¤ì¤ëÈó¥â¥Æ¼å¼ÔÃËÀ¡¢¤«¤Î¡ÖÄº¤½÷»Ò¡×¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¬¼¨¤·¤¿¤â¤Î¡Ä±ç½õ¸òºÝ¤â¥Ñ¥Ñ³è¤â·ÀÌó·ëº§¤â¡¢¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤ÀÍß¤¬°Å¤¤Ì¤Íè¤Çºé¤¤¤¿²Ö
¡¡ºòÇ¯¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥®¥ã¥é°û¤ß¡×¤ä¥Ñ¥Ñ³è¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¼Â¼ÁÅª¤ÊÇä½Õ¹Ô°Ù¤Ç¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¡¢Â³¡¹¤È¹ñÀÇÅö¶É¤Ë¼è¤ÃÊá¤Þ¤ê¶¯À©Ç¼ÀÇ¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤òÁ´¤Æ¸«¤ë
¡¡¸½¶â¤ÇÌã¤¨¤ì¤ÐÂ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¸½¶â¤ÇÌã¤¨¤ÐÍúÎò¤Ï»Ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿½½Ëü¡¢²¿É´Ëü¤È¹×¤¤¤ÀÂ¦¤Ï¡Ö¥«¥Í¤òÊ§¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¶ä¹Ô¤«¤é¸½¶â¤ò»¥¤Ç²¼¤í¤¹¡×¤ï¤±¤Ç¡¢¤É¤¦¤âÄê´üÅª¤Ë¥«¥Í¤ò¸½¶â¤Ç²¼¤í¤¹¿Í¤¿¤Á¤Ïºòº£¤ÎÈÈºáÂÐºö¤Ê¤É¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡¢Åö¶É¤«¤é¸¼´Ø¤ò¥Î¥Ã¥¯¤µ¤ì¡Ö¤³¤Î¤ª¶â¤Ï²¿¤Ë»È¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÇã½Õ¤¬Ïª¸²¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤äÉÔÆ°»º»ý¤Á¤¬»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¥³¥ó¥µ¥ëÌ¾ÌÜ¤Ç½÷À¤ËµëÎÁ¤ò½Ð¤·¤Æ°Ï¤¦¾¼ÏÂ¤Ê¤¬¤é¤Î°¦¿Í¾¦Çä¤â¸½ºß¤Ï²áµî»ÙÊ§¤¤Ê¬¤â´Þ¤á¤Æ¤É¤·¤É¤·ÈÝÇ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÎáÏÂ¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢°ò¤Å¤ë¤Ç¥®¥ã¥é°û¤ß¤ä±ç½õ¸òºÝ¤ÇÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤ò¸½¶â¤Ç°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤âÌµ»ö¤Ë¸æÍÑ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
©AFLO
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏYouTube¤äX¡ÊµìTwitter¡Ë¡¢Instagram¤Ê¤É¤ÇÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¼èÆÀ·ÐÏ©¤Ç¥Ð¡¼¥¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ò¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤¿¤ê³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¥Ï¥á¤ò³°¤¹²èÁüÆ°²èÎà¤ò³È»¶¤¹¤ë¤È¡Ö¥æ¡¼¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³¤³°¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¤ªÄ´¤Ù¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤âÄêÃå¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥«¥Íis²¿¡£¤Þ¤¢³¤³°¤Ç¤Ï¸½¶â¤ò¤¢¤Þ¤ê»ý¤ÁÊâ¤«¤º¥«¡¼¥É·èºÑ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤éÆüËÜ¿Í¤ÏÂ¤Ä¤¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç´èÄ¥¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤¬¤¿¤â¥Ó¥·¥Ð¥·Êá¤Þ¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¿·½É¥È¡¼²£¤Ê¤É¤Ç¼ã¤¤½÷À¤¬Çã½ÕµÒÂÔ¤Á¤ÎÎ©¤Á¤ó¤Ü¤ÇÊäÆ³¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¡¢¤Þ¤¿¡¢Éû»ºÊª¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢Ë¡³°¤Ê¶â³Û¤ò´¬¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¥Ä¥±Ê§¤¤¤Î²Ì¤Æ¤Ë¼«¤é¤òÇä½Õ¤ÎÀ¤³¦¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÎã¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥Û¥¹¥Èµ¬À©¤È¤«¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¯È´ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æþ¤ìÂå¤ï¤êÎ©¤ÁÂå¤ï¤ê¥ä¥Ð¤¤ÃË½÷¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁê¼ê¤òµá¤á¤Æ¡Ä¡Ä
¡¡¤¤¤ï¤Ð¡¢¤³¤ÎË°¿©¤Î»þÂå¤Î¸½ÂåÆüËÜ¤ÇÈó¥â¥Æ¼å¼ÔÃËÀ¡Ê¤ª¤Â¡Ë¢ª¥Û¥¹¥È¶¸¤¤¤Î¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¢ª¾¡¤ÁÁÈ¤´»ØÌ¾¥Û¥¹¥È¢ª¤½¤¦¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌÇòÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤È¤¤¤¦¿©ÊªÏ¢º¿¤¬À®Î©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ã±È¯¤Î»ö¾Ý¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÃ¦ÀÇ¤Çºã¤¨¤Ê¤¤ÃæÇ¯ÃËÀ¤ÈÇä½Õ½÷¤Î¥»¥Ã¥È¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤ë°Æ·ï¤Î¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤³ä¹ç¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¼Ò²ñÉÂÍýÁ´ÂÎ¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀèÆü¡¢·ÀÌó·ëº§¥µ¥¤¥È¤Îµ»ö¤òÊ¸½Õ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Æþ¤ìÂå¤ï¤êÎ©¤ÁÂå¤ï¤ê¥ä¥Ð¤¤ÃË½÷¤¬Æ±µïÁê¼ê¤ä¥»¥Ã¥¯¥¹Áê¼ê¤òµá¤á¤ÆÎë¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¹ö¤Î¤Õ¤Á¤ò³À´Ö¸«¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÖÀÍß¤òÊú¤¤¤¿¸Ä¿Í¤¬¡¢´¥¤¤¤¿»äÀ¸³è¤ò¤É¤¦À¸¤È´¤¯¤«¡×¤È¤¤¤¦±Ê±ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Î¥¥ê¥¹¥È¶µ·÷¤¬ºáÌÇ¤Ü¤·Åª¤ËLGBT·Ï¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ç¼«Æì¼«Çû¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢²æ¤¬¹ñ¤Ç¤ÏÀµ¤·¤¤À¶µ°é¤äÁ³¤ë¤Ù¤½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤â¤¦¤Þ¤¯¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼Ò²ñ¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¸Ä¿Í¤¬¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤º¤ËÍßË¾¤òËþ¤¿¤·¤¿¤êÈ¼Î·¤òµá¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò¡Ö¿·³À·ë°á¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×·ÀÌó·ëº§¥µ¥¤¥È¤Ë¸«¤ë½¤Íå¤ÈÎû¹ö¤Î°ìÉô»Ï½ª
¡¡´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¼öëÇ¡¢¤³¤Î»þÂå¤Î¡È²ÈÂ²¤ÎÆþ¸ý¡É¡Ó
¡¡ÀèÆüÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¡ÖÄº¤½÷»Ò¡×º¾µ½»ö°Æ¤Ï¡¢Â¯¤Ë¤¤¤¦°ãË¡¤Ê¾ðÊó¾¦ºàÊ¶¤¤¤äÇä½Õ°¶Àû¤ÎÁÈ¿¥Åª»ö·ï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤¢¤ë¼ï¤Îº²¤Î¶«¤Ó¤¹¤é¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡Ö¥«¥Í¤ÎÍß¤·¤¤½÷¡×¤È¡Ö¡Ø¤ª¤Â¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤Èó¥â¥ÆÃæÇ¯ÃË¡×¤È¤Î¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Á¡¢¤µ¤é¤Ë¥«¥Í¤ò¹×¤°¤ª¤Â¤ÎÆÃ¼Á¤ò¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¥¨¥°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥Í¤ò¹×¤°·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ª¤Â¡×¤Ë¤¢¤¿¤ëÈó¥â¥ÆÃæÇ¯ÃËÀ¤È¤Ï¡¢Äº¤½÷»Ò¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°úÍÑ¤¹¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ò¡¡1. ¿ÍÀ¸¤ËÌ´¤äÌÜÉ¸¡¢À¸¤¹ÃÈå¤¬¤Ê¤¤
¡¡2. »Å»ö¾ì¤È¼«Âð¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤Ç¡¢Í§¿Í¤âÎø¿Í¤â¤ª¤é¤º¡¢¼ñÌ£¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª¶â¤ò»È¤ï¤Ê¤¤
¡¡3. ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÌµÆÜÃå¤Ç½÷À·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ÊÆ¸Äç¡Ë
¡¡4. ·ëº§´êË¾¤¬¤¢¤ê¡¢¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡¡5. Êì¿Æ¤«¤éÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤«¡¢Çº¤ß¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤É¤ÎÌþ¤ä¤·¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ó
¡¡¤Ç¤â¤³¤ì¡¢¤³¤È¤µ¤é¤Ë½ñ¤¯¤È¡Ö¤³¤ó¤ÊÈó¥â¥Æ¡¢À¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿É¤¤¤À¤í¡×
¤È»×¤¦°ìÊý¡¢¿Í´ÖÃ¯¤·¤â°ÛÀ´Ø·¸¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤ÆÌå¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾Íè¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ÆÌµ¾ò·ï¤Î°¦¾ð¤òÍß¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼å¤µ¤òÊú¤¯¤È¤¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¿Æ¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤ÆÅ·³¶¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¶³¦ÃÎÇ½¤ä¤éÀ³ÊÅª¤ÊÌäÂê¤ä¡¢ÉÂµ¤¤ò´µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¤â¿Í¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤ò¤Ê¤ë¤À¤±¤â¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦ÃËÀ¤â¡¢¤½¤¦¾¯¿ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃË¤Ê¤é¤º¤â¿Í´ÖÃ¯¤·¤â¡¢¤±¤¬¤äÉÂµ¤¡¢¼º¶È°ìÈ¯¤ÇÃ¯¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤¦¼º°Õ¤Î¤É¤óÄì¤Ï·Ð¸³¤·¤¦¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤¯¤¤¤¦»ä¤À¤Ã¤Æ¡¢36ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤Ç¤·¤¿
¡¡¤«¤¯¤¤¤¦»ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ°¦¤¹¤ë¿Í¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤È¤Ä½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤¬´Ö°ã¤¨¤Ð50ÂåÆ¸ÄçÈó¥â¥Æ¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¿Í¤ÎÈó¥â¥Æ¤ò¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤ì¤Ð·ëº§¤·¤¿¸å¤Î36ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤Ã¤¿»ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤ÇÎã¼¨¤µ¤ì¤ë¡Ö¤ª¤Â¡×¤Ï°ìÊâÀè¤Î³³¤Î²¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î³³¤Î²¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤¦½÷À¤«¤é¥«¥Í¤ò´¬¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¥«¥â¤È¤·¤ÆÁÀ¤ï¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Û¤ó¤È¤³¤ÎÀ¤¤Ë¿À¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÀä¶«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¿É¤¤¼Ò²ñ¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¬¡¼¥É¤ò²¼¤²¤Æ¤ß¤¿¤éº¾µ½¤Ç¤·¤¿¡¢¤Ã¤Æ¿Í´ÖÉÔ¿®¤Ã¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦º¾µ½¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë°ÂÁ´¤Ë¿Ê¤á¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤ë¤È¶²ÉÝ¤¹¤é¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÄº¤½÷»Ò¡×¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥«¥â¤È¤Ê¤ë¤ª¤Â¤ÎÆÃÄ§¤«¤é¤ª¤Â¤È¤ÎÀÜ¿¨¡¢¥«¥Í¤Î°ú¤ÃÄ¥¤êÊý¤«¤éÙæ¤á¤¿¤È¤¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Õ¥©¥í¡¼¤Þ¤Ç¡¢¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½Æ±ÍÍÇ¡²¿¤ËÆ±¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¥«¥Í¤ò¤à¤·¤ê¼è¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤ÇÎ©·ï¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È»×¤¦°ìÊý¡¢»ö·ï¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿ÁÜºº°÷¤¬ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¡£ÀäÂÐÅ¦È¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡ÄÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Þ¤ÇñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ª¤ÂÃ£¤â¡¢¤½¤Î½÷À·Ð¸³¤ä¼Ò²ñ´Ñ¤ÎË³¤·¤µ¤«¤éñÙ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¹¤éµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¹¤é¤ª¤â¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤±¤·¤«¤é¤ó¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡Ä¡Ä
¡¡º£²ó¡¢¤³¤Î¡ÖÄº¤½÷»Ò¡×¤Îº¾µ½¤Ï¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òºîÀ®¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤¿½÷À¤¬¤Þ¤ºÅ¦È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïº¾µ½Öó½õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤òÇã¤¤¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Â¤«¤é¤¤¤¯¤é´¬¤¾å¤²¤¿¤«¹îÌÀ¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ëý¤·¤Æ¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤«¤é¡¢Èï³²Á´ÂÎ¤Î¹½Â¤¤ò¤É¤¦ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤«¤¬ÁÜºº¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤Â¡×¤È¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ±³¤Î»ö¾ð¤ò¸À¤¤¥«¥Í¤ò´¬¤¾å¤²¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º¾µ½»ö·ï¤È¤·¤ÆÎ©¾Ú¤¬º¤Æñ¤Ê¸Î°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë»þÅÀ¤Çº¾µ½Ëô¤Ïº¾µ½Öó½õ¤È¤·¤Æµó¤¬¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã±¤Ë·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ëº¾µ½»ö°Æ¤È¤·¤Æ¤ÎÁÜºº¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÁÆ¬¤Ë½ñ¤¤¤¿ÄÌ¤êÇä½Õ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥«¥Í¤Ï½êÆÀ¤Ç¤¹¤«¤éÃ¦ÀÇ¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤ë½÷À¤âÂ¿¿ô½Ð¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î½÷À¤ò±»ô¤¤¤Î±¤È¤·¤ÆÇä½Õ¤µ¤»¤Æ¤Ç¤â¹âÍø¤Î¥Ä¥±Ê§¤¤¤òµá¤á¤¿¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î½¾¶È°÷¤äÅ¹Ä¹¤Ê¤É¤Î·Ð±Ä¼Ô¤âÁÊÄÉ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Îø°¦¤Ë¤Ï·òÁ´¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤¬¶µ²Ê½ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡¢¿ô³Ø¤Î¤è¤¦¤ËÀµ¤·¤¤²òÅú¤Ê¤É¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¡£¥«¥ÍÌÙ¤±¤Î¶ñ¤È¤·¤ÆÀ¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢Êª»ö¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò¤¬Çä½Õ¤·¤¿¤êº¾µ½¤ÇÆÀ¤ë¥«¥Í¤ò¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤¬¤«¤½¸¤á¤ë¤Î¤ÏÈ¿¼Ò²ñÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤µ¤È¹½Â¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤ÆÅ¦È¯¤·¤Á¤ã¤¤¤Ê¤è¤È»×¤¦°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤È¤«¸ì¤ë°ÊÁ°¤Ë¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷Â¯±Ä¶È¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤òÅ¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤Çµ¬À©¤¹¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ï³µ¤ÍÃËÀ¤È½÷À¤ÎÀÅª´Ø·¸¤È¡¢¤½¤ì¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë¤É¤¦¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ·ëº§¤·»Ò¤É¤â¤ò»º¤ß°é¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤ò¶µ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¶µ°é¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤É¤¦¤ä¤ë¤Î¤«¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤±¤·¤«¤é¤ó¡×¤È¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢Àµ¤·¤¯¶µ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Ã¯¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ø¤Ö¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ãæ½Ð¤·¤Î·ë²Ì¡¢·ÐºÑÅª¤ËÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¼ã¤¤½÷À¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤ä¡¢¥À¥áÃË¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤ÉÏº¤¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿½÷À¤Ë¤ÏÇ¥¿±Å¬Îð´ü¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ¸Êª¤È¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â35ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï°ÂÁ´¤Ë½Ð»º¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÉÌ¿¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÃÎ·Ã¤ò¼ø¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Èó¥â¥ÆÃËÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢À³Ê¤äÃÎÇ½¤ÎÌÌ¤ÇÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¿Æ·»Äï°Ê³°¤Ë¤Þ¤È¤â¤ËÍ§¿Í´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¼Ò²ñ¤ÎÉé¤±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°ìÀ¸·ëº§¤â¤Ç¤¤º»Ò¤É¤â¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤ÆÆ¯¤¤¤Æ»à¤Ì¤À¤±¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë½÷À¤¬Íè¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤éÄº¤½÷»Ò¤Ç¤·¤¿¤Ê¤ó¤Æ¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤ó¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£
¿©¤¤Êª¤Ë¤µ¤ì¤ëÈó¥â¥ÆÃæÇ¯ÃËÀ¤ÎÂ¸ºß¤Î°¥¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æµß¤ï¤ì¤Ê¤µ¡Ä¡Ä
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÀ¤ÏÃÌò¤äÃç¿Í¤¬¡¢¾¼ÏÂ¤°¤é¤¤¤À¤È¤ª¸«¹ç¤¤¤ä³Ø¹»¡¦¿¦¾ì¤Ç¤Î·ëº§¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤äÁêÀÊ¤ä¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÀ¸³¶·ëº§Î¨¤Ï¸º¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤â¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¼Ò²ñ¤¬»ýÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¶²¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸òºÝ¤ä·ëº§À¸³è¤Ê¤É¡¢ÃË½÷´Ø·¸¤ò¥ò¥Á¤·¤Æ¤¤¤ëµëÅò¼¼¤Î¤ª¶É¥°¥ë¡¼¥×¤äÄ®Æâ²ñ¤ÇÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¯Êý¡¹¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤¤¤Þ¡¢¸ÉÎ©¤·¤¿¸Ä¿Í¤ÎÇº¤ß¤Ï¤É¤³¤ËÅÇ¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½õ¤±¤Æ²¶¤¿¤Á¤Î´ßÅÄÊ¸Íº¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¤Î¼Ò²ñÌäÂê¤òÂª¤¨Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥Õ¥§¥¤¥º¤Ë¤É¤¦¤ä¤éÆüËÜ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Í¥¿¤Ë¤·¤¿·ÀÌó·ëº§¥µ¥¤¥È¡¢±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¼Ô¡¦Â¼¾åÊ¡Ç·¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥È·ÐÍ³¤Ç·ëº§¤·¤Æ¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤â¤Ç¤¤¿»Ý¤ÎÊó¹ð¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¼èºà¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤´°ì½ï¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î°ìÉô¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËFacebook¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ê·ëº§Êó¹ð¤òÂ×¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÂ¾¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤òËá¤¤Ê¤¬¤é¡¢µá¤á¤Æ¹ÔÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤É¤³¤«¤Ç½ä¤ê¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤½¤ÎÂ¼¾åÊ¡Ç·¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤Á¤ã¤ó¤ÈºÆº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Æ°é»ù´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤¢¤³¤ì¤Ï»ä¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤ÆÅØÎÏ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤¢¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Àµ¤·¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃê¾ÝÅª¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀµ¤·¤µ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«¸ÊÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ª¥«¥Í¤¬É¬Í×¤À¤·¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¹¥¤¤Ê¥Û¥¹¥È¤Ë¹×¤°¤¿¤á¤Ë¤ª¤Â¤«¤é¥«¥Í¤ò´¬¤¾å¤²¤ë¹Ô°Ù¤ËÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷¤Î»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ç¿©¤¤Êª¤Ë¤µ¤ì¤ëÈó¥â¥ÆÃæÇ¯ÃËÀ¤ÎÂ¸ºß¤Î°¥¤·¤µ¡¢µß¤ï¤ì¤Ê¤µ¤ò»×¤¦¤Ë¤Ä¤±¡¢¿Í¤ÎÀ¤¤Ï¤«¤¯¤â¸·¤·¤¯¤â¿É¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿°ì·ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê»³ËÜ °ìÏº¡Ë