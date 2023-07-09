¡Úµð¿Í¡ÛÂçµ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤Îµï¼ò²°¡¡¿·¶¶¥¬¥¹ÇúÈ¯¤Ç¤¢¤ï¤ä¡ÖÆ±¤¸ÊÂ¤Ó¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×
¡¡¥Ç¡¼¥Ö´íµ¡°ìÈ±¡½¡½¡£µð¿Í¤ÎÂçµ×ÊÝÇî¸µÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬¥¬¥¹ÇúÈ¯»ö¸Î¤Ë´Î¤òÎä¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï£¸Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£±£³°ÂÂÇ£¶ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÉü³è¤·¤¿¿ûÌî¤¬£·²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç£¶¡½£°¤Çº£µ¨£²¾¡ÌÜ¤È²÷¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤Ë£³¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤ë¾¡Íø¤Ë¸¶´ÆÆÄ¤â¡Öº£Æü¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤ÏÍýÁÛÅª¤Ê¥²¡¼¥à¡£¤ä¤Ï¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·Ç´¤ê¶¯¤¯Àï¤¦¡£¤³¤ì¤Ï°ì½ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿ÍÂÇÀþ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¦Âçµ×ÊÝÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËþÂ¤Î¤¤¤¯ÆâÍÆ¡£¤½¤Î°ìÊý¤ÇÆ±¥³¡¼¥Á¤Ï¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¤®¤ê¤®¤ê¤Ç²óÈò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡º£·î£³Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶¤Î¥Ó¥ë¤Ç¥¬¥¹ÇúÈ¯»ö¸Î¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤¬µ¯¤³¤êÄÌ¹Ô¿Í¤Ê¤É£´¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£ÇòÃë¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¸Î¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤âÂç¡¹Åª¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡££¶Æü¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡×¤Ç¤Ïµð¿Í£Ï£Â¤Îô¢¸¶´²¸Ê»á¤¬»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤Ë¸þ¤«¤¤¤Î¥Ó¥ë¤ËÆ°²è»£±Æ¤Î¤¿¤áÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ïô¢¸¶»á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸½Ìò¤Îµð¿Í¥³¡¼¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ï¤ä¤Î»ö¸Î¤À¤Ã¤¿¡£Âçµ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤¬£²£°£±£¶Ç¯¤«¤é·Ð±Ä¤¹¤ëµï¼ò²°¡ÖÆùÂ¢¤Ç¡¼¤Ö¡×¤Ï»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Ó¥ë¤ÈÆ±¤¸Æ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾Àþµ÷Î¥¤ÇÌó£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Îà¤´¶á½êá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿°ÜÆ°Æü¤À¤Ã¤¿Âçµ×ÊÝ¥³¡¼¥Á¤Ï¤¹¤°¤ËÅ¹¤ÈÏ¢Íí¡£¡Ö¥¬¥¹ÇúÈ¯¤Î¥Ó¥ë¤Ï¡ÊÆùÂ¢¤Ç¡¼¤Ö¤È¡ËÆ±¤¸ÊÂ¤Ó¡£ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤Ç¤âÅ¹¤Ë»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±¥³¡¼¥Á¤Ï»ö¸Î¤ÎÈï³²¼Ô¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¤â¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤ÎÂÇ·â¿Ø¤ò»ØÆ³¤¹¤ë°ìÊý¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îà´íµ¡´ÉÍýá¤âËüÁ´¤À¡£»ö¸Î¤ËÈ÷¤¨¤¿ÊÝ¸±¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡£Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤é½êÂÓ¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤¢¤ÎÊÕ¤Ï¥Ó¥ë¤¬¤À¤¤¤Ö¸Å¤¤¡×¤ÈËü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜ¶È¡×¤Ç¤ÏÀè·î£²£´Æü¤ÎºäËÜÎ¥Ã¦¸å¡¢¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿ÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢°ã¤¦ÇúÈ¯¤ÏÀäÂÐ¤ËÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£