¡Úµð¿Í¡Û±ç¸î¤ÎÃÙ¤«¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Ë¸¶´ÆÆÄ¤â¥Á¥¯¥ê¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Åê¼ê¿Ø¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤¬£²£·Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë£²¡½£³¤ÇÀËÇÔ¤·Ï¢ÇÔ¡£ºÆ¤ÓÃù¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½ç°Ì¤â£´°Ì¤ËÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÜÅó¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤â¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬£¶²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤¹¤ë¤â¡¢Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î£·²ó¤Ë¶áËÜ¤Ë£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¡£¤Ê¤ª¤âÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿£²ÈÖ¼ê¡¦Âç¹¾¤âÃæÌî¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢¤³¤Î²ó°ìµó£³¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤«£¹²óÆó»à°ìÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ö¥ê¥ó¥½¥ó¤¬£µ¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Á£±ÅÀº¹¤Ë¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£±£·»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¸×¤Î£µÈÖ¼ê¡¦²Ã¼£²°¤òÁ°¤ËÂåÂÇ¡¦ÃæÅÄ¤¬»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï¡Ë¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦¾¯¤·±ç¸î¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤ÈÀèÈ¯º¸ÏÓ¤òÍÊ¸î¤·¤Ê¤¬¤éÂÇÀþ¤ò¥Á¥¯¥ê¡£ÍâÆü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Ç½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°éÀ®£±°Ì¥ë¡¼¥¡¼¡¦¾¾°æ¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡ÖÌÀÆü¤Ï¤Þ¤¿¼ã¤¤Åê¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÂÇÀþ¤¬Åê¼ê¿Ø¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡£º£¤ÏÅê¼ê¿Ø¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à±¿¤Ó¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤ÎÀª¤¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸¶µð¿Í¤¬È¿·â¤Îµ¡²ñ¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£