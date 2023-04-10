¡Ö¤¤¤¸¤á¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ø¥¤¥Ã¥ÆQ¡Ù¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¤ÎWBC´ÑÀï¡ÈË¸³²´ë²è¡É¤¬±ê¾å¡¢ËÜ¿Í¤¬ÊÛ²ò¤â¡Ö½Ð±é¼Ô¤ò¿Í´Ö°·¤¤¤¹¤Ù¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡4·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥í¥Ã¥Á¡¦Ãæ²¬ÁÏ°ì¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë´ÑÀï¤òÈÖÁÈÂ¦¤¬¡ÈË¸³²¡É¤·¤¿´ë²è¤¬¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¤ÎQtube¡×´ë²è¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢WBC·è¾¡Àï¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ²¬¤ÏÊÆ¹ñ¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ËÅÏ¹Ò¡£¤·¤«¤·¡¢·è¾¡ÅöÆü¤Ë¥Þ¥¤¥¢¥ß¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é3¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¥¯¥ê¥¢¤¹¤ì¤Ð¡¢·è¾¡Àï¤ò´ÑÀï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢µå¾ì¤ËÅþÃå¤Ç¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÁª¼ê¤ÎÆþ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¼«Ê¢¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ê´ÑÀï¤â´í¤¦¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ²¬¤Î»Ñ¤ò¾Ð¤¨¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Twitter¤Ç¤Ï¡ÖÃæ²¬²Ä°¥ÁÛ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡Ö¤¤¤¸¤á¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µñÈÝÈ¿±þ¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ô°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤½Ö´Ö¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ê¤½¤ì¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡Ë»£±Æ¤Ç¤Ö¤ÃÄÙ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¡¡£¿Í¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¤³¤È¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÃ¥¤Ã¤ÆÈá¤·¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¾Ð¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¸¤á¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¥¤¥Ã¥ÆQ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤Ï¸À¤¨Ãæ²¬²Ä°¥ÁÛ¤À¤·¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢Æ±¤¸»ö»×¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç°Â¿´¤·¤¿¡Ä¡£¤¢¤ì¤Ã¤Æ¡¢¸«ÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥¤¥¸¥á¤ä¤ó¡£¡Õ
¡¡»öÂÖ¤ò¤¦¤±¡¢Ãæ²¬¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£º£²ó¤Î´ë²è¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¥¤¥Ã¥ÆQ¤Î¥í¥±¤ÏÃæ²¬¤¬¥Ð¥«¤Ê»ö¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦»ö¤¬Á´¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Õ
¡ÔËÍ¤Ï¿´¤ÎÄì¤«¤é¿É¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤··ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤âËÜ¿´Æ±»þ¤Ë¡Ø¤³¤Î´Å¤¨¤¿´ë²è¤ò¤³¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤Î´Ö¤ËÀäÂÐ¤¤¤¤VTR¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎËÜµ¤¤ä»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤·Íê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤âËÜ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¡Õ
¡Ô²Ä°¥ÁÛ¤Ë¸«¤¨¤¿¿ÍÃ£¤Ë¤Ï¸«¤»Êý¤äËÍ¤ÎÈ¯¸À¤ËÂ¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹..¡ÊÃæÎ¬¡Ë²Ä°¥ÁÛ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ²¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó·Ý¿Í¡ª¡Õ
¡¡¤Ê¤ª¡¢10Æü¸½ºß¤ÏÅê¹Æ¤¬ÊÔ½¸¤µ¤ì¡¢¡Ô¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¤Î¸«Êý¡¡Ãæ²¬¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡£²Ä°¥ÁÛ¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ²¬¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¡ª¤·¤«¤·WBC¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¡Õ¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ãæ²¬¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤¿¤Á¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î±é½Ð¤ËÂÐ¤·¡¢µÄÏÀ¤¬ËÖÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ê¤é¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤±¤ÉŽ¤º£¤Ã¤Æ°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤·¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ä¤êÊý¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤ÉŽ¤´ÑÀï¤è¤ê¤â¥Í¥¿¤Î¾ÃÈñ¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤À¤Ã¤¿¡£¡Õ
¡Ô±é½Ð¤¬¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤Î»Ö¸þ¤ÈÐªÎ¥¤·»Ï¤á¤Æ¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤Í¡£¤¿¤À¤Î¤¤¤¸¤ê¤ä°¤Õ¤¶¤±¤¬¹¥¤¤Ê¿Í´Ö¤ÏYoutuber¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£¡Õ
¡Ô¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤é¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢À½ºî¼Ô¤Ï¤»¤á¤Æ½Ð±é¼Ô¤ò¿Í´Ö°·¤¤¤¹¤Ù¤ ¡Õ
¡¡Ãæ²¬¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÈÖÁÈºî¤ê¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¤Ë±³¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¾Ð¤¨¤ë¤«¤Ï¤Þ¤¿ÊÌÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Ä¶¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£