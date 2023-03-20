¡È»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é·èÄêÅª½Ö´Ö¤ËÀå½Ð¤Á¤ã¤¦¡É¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼ ¡ÖÀå¤Ï¤«¤Þ¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡þ2023 WORLD BASEBALL CLASSIC ·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É Îý½¬Æü¡Ê¸½ÃÏ19Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë
¤¹¤Ã¤«¤êÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼Áª¼ê¡£Êáµå¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡ÈÀå¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç¤¤Ê¾Ð¤¤¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¥Ï¥Ã¡¢¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤½¤ì»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤È¤«·èÄêÅª½Ö´Ö¤È¤«¸«¤ë¤ÈÉ¬¤ºÀå½Ð¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×
¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é¤â¤è¤¯¤«¤é¤«¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀå¤«¤ó¤¸¤ã¤ï¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¡ª»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÄ¹Ç¯¡ÈÎý½¬¡É¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£ÆüËÜ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¢Ä«8»þ¤Ë¥á¥¥·¥³¤È¤Î½à·è¾¡¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç1ÈÖ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼Áª¼ê¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂÇÎ¨.368¡¢ÂÇÅÀ3¡¢ÅðÎÝ2¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®ÀÓ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£