ÅçÂÞ´²»Ò¤¬Î¥º§¡¢¸µÉ×¡¦Áá²µ½÷Í§µ®¤È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¼Ì¿¿·ã¸º¤Ç¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÉÔ²º¤ÊÅê¹ÆÆâÍÆ¡×
¡¡½÷À4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSPEED¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤ÎÅçÂÞ´²»Ò¡Ê38¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÁá²µ½÷Í§µ®¡Ê26¡Ë¤¬Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£1·î31Æü¡¢ÅçÂÞ¤Ï¡ÒÆó¿Í¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¹ç¤¤¡¡Æó¿Í¤Ç½Ð¤·¤¿·ëÏÀ¤Ç¤¹¡Ó¤È2¿Í¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È²èÁü¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£°ìÊý¤ÎÁá²µ½÷¤â¡Ò2¿Í¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¿·¤¿¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òºî¤êÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯·ëÏÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ó¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30Æü¤ËÎ¥º§ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÉÔ²º¥¤¥ó¥¹¥¿¡×¤ÎÅê¹ÆÆâÍÆ
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Ï2017Ç¯2·î11Æü¤Ë·ëº§¡£Áá²µ½÷¤ÏÅö»þ¡¢À®¿Í¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î20ºÐ¤Ç¡¢12ºÐº¹¤Î¡ÈÇ¯¤Îº¹º§¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½µ¼Ô¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö2016Ç¯2·î¤Ë¶¦±é¤·¤¿ÉñÂæ¤¬¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡¢½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤È¤¡¢½Ð¤Æ¤¤¿ÎÁÍý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤³¤ì¤Ï¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤³¤È¤Çµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Áá²µ½÷¤µ¤ó¤Ï·ëº§¸å¤Ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡Ø¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¡Ù¤È¤¤¤¦ÇúÃÆÈ¯¸À¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡É×ÉØÃç¤ÏÎÉ¤¯¡¢ºòÇ¯2·î¤Ï¤ª¸ß¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç·ëº§µµÇ°Æü¤ò½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ç¯4·î¤Ë¤ÏÅçÂÞ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ªOKINAWA¡ª¡Ù¡ÊFM²Æì¡Ë¤ËÁá²µ½÷¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤â¡£
¡ÖºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¿¹Èþ½Ñ´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÏ»ËÜÌÚ¥¯¥í¥Ã¥·¥ó¥°2022Å¸¡Ù¤Ë¤Õ¤¿¤êÂ·¤Ã¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾ðÊó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄÎ¥º§¤¹¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤ÎÊó¹ð¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç®¿´¤ÊÅçÂÞ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉÔ²º¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö·ëº§¸å¤ÏSNS¤ÇÁá²µ½÷¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¤Á¤ã¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Áá²µ½÷¤µ¤ó¤¬È±¤ò·ë¤ó¤À¼Ì¿¿¤Ë¡Ø¤¤¤±¤Æ¤ë¡Ù¡Ø¾¯½÷¥Þ¥ó¥¬¤Ë¤¿¤Þ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤í¤ó¤²¥¤¥±¥á¥ó¡Ù¤ÈÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ù¤¿¹û¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯²¼¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¤ÎÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸À¤òÈù¾Ð¤Þ¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯2·î¤´¤í¤«¤éÁá²µ½÷¤µ¤ó¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¡¡ ÅçÂÞ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë¤Ï°ÕÌ£¿¼Ä¹¤ÊÈ¯¸À¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ôº£Æü¤Ï¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥¬¡¼¥ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¥¬¡¼¥ó¡¡¤¨¤Ã¡¢¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤Ï¤Ï¡£¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤ï¤é¤Ã¤È¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¾Ð¡£¤Þ¤À²ò·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¡£¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤«¤ó¤¸¡Õ
¡¡Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀöÂõµ¡¤¬¥È¥é¥Ö¥ëÃæ¤Ã¤Æ¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤âÄÖ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò°Â¿´¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ëÀöÂõµ¡¤Î¸Î¾ã¤Ê¤é¡È¿ÍÀ¸¡É¤ò»×¤¤Çº¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ÉÒ´¶¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÎå¤Þ¤¹À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡É×ÉØ¤¬Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡ÖÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×Ëö¤ËÁª¤ó¤ÀÁªÂò¡£¡È¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î°¦¡É¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£