先月29日午後、イギリスの携帯ショップで展示用のスマホ盗まれる事件が発生した。犯人の3人組の男は入店して顔を見合わせると、展示されていた複数のスマホを掴み繋がれていたコードを引きちぎって乱暴に奪うと走って逃走した。防犯カメラが犯行から逃走までの一部始終を捉えており、あまりに大胆な窃盗に店員らは唖然とするしかなかったようだ。『Metro』などが伝えている。

事件は先月29日午後2時45分、英ウェスト・サセックス州クローリーのスーパーマーケット「テスコ(Tesco)」ヘーゼルウィックアベニュー支店の中に併設された携帯ショップで発生した。サセックス警察が防犯カメラの映像を公開しており、スーパーの入り口から3人組の男が入店した様子が映っている。3人のうち2人は帽子を被っているが、顔を隠すような素振りは見せず一般客と変わらない様子でエレベーターを使って上の階にやって来た。

3人組は携帯ショップへ向かうと、店内の中央でお互い目を合わせてうなずき合う怪しい行動を見せた。そして1人が動き始めたのを合図に、3人は並んでいた展示用のスマホを設置台から一斉に外し始めたのだ。しかし展示用スマホは内部でコードと繋がっておりなかなか外すことができず、3人は全身を使って力任せに引っ張っている。

当時の店内は買い物客で賑わっており、犯人たちのすぐそばには青いTシャツを着た店員もいたが、そんなことはお構いなしに乱暴にスマホを奪う犯人たちの様子に客や店員も唖然としている。その後、犯人たちは奪ったスマホを手にしたままエスカレーターを駆け下り、裏口とみられる場所から逃走する姿を防犯カメラが捉えていた。最後には警備員らしき人物が3人組を追いかける場面も映ったが、犯人らを捕まえることができず逃してしまったという。

サセックス警察によると、盗まれたスマホはiPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus、iPhone 13、Motorola G62を含む10台で、被害総額は1万ポンド(約160万円)を超えた。警察は現在、3人組の写真と特徴を公開して情報提供を呼びかけている。

犯人らの大胆な犯行を捉えた動画をサセックス警察がネット上で公開すると、「ハッキリ顔が映っているんだから捕まえられないことはないでしょ」「この男たちは盗みに成功したけど、今後仕事は見つからないだろうね」「顔も隠さずにこんなことをするなんて間抜けな犯人だ」などのコメントが寄せられている。

スマホは単価が高く持ち運びも楽なためか窃盗被害に遭いやすいようで、先月には店員の目の前でスマホを奪い逃走を図るも、店員の機転で即失敗に終わった瞬間を捉えた動画が話題を呼んでいた。

画像は『ITVX 2023年1月10日付「Watch the moment phones worth £10,000 are stolen from a Tesco store」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)