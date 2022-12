Twitterは、他ユーザーのツイート閲覧回数を誰でも確認できる機能「View Count」を提供開始しました。

これまでTwitterでは自分のツイート閲覧回数を確認することはできましたが、「View Count」が提供開始されたことで他人のツイート閲覧回数も確認できるようになりました。







閲覧回数は、ツイート左下にある棒グラフの横に表示されます。



なお、本機能は順次ロールアウトしているため、ユーザーによってはまだ利用できない場合もあります。



同社の最高経営責任者であるイーロン・マスク氏は「View Count」について、「Twitterユーザーの90%以上は他人のツイートを見ているが、ツイートやリプライ、いいね!はしていないため、閲覧回数が表示されることでTwitterが実際にどれだけ活用されているかがわかるようになる」とコメントしています。



Twitter is rolling out View Count, so you can see how many times a tweet has been seen! This is normal for video.

Shows how much more alive Twitter is than it may seem, as over 90% of Twitter users read, but don’t tweet, reply or like, as those are public actions.

— Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2022