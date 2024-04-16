子どもからのプレゼントは、親にとっては値段に関係なく嬉しいもの。X（Twitter）ユーザーの海龍さんは、砕氷艦しらせで自衛隊の一員として活動している息子さんから嬉しい、かつ驚きのプレゼントが送られてきたことをSNSで報告。届いたのは、なんと南極の氷だったのです。1度で良いから、これでお酒を飲んでみたい！【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】海龍さんの投稿によると、息子さんから「南極の氷が届きま