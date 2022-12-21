WÇÕÍ¥¾¡¤Î¥á¥Ã¥·¤¬Ãå¤¿¥Þ¥ó¥È¤Ï29Ëü±ß¤Ç¡ÖÀ¸ÃÏ¤ÏÆüËÜ»º¡×¡ª¥Õ¥é¥ó¥¹ÍÑ¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¿¥ï¥±
¼«¿ÈºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÈá´ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡£
¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤ëÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¼óÄ¹¤«¤é¹õ¤¤¥Þ¥ó¥È¤ò±©¿¥¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¡ÖBisht¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¢¥é¥Ö·÷¤Ç¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤ÊÅÁÅýÅªÃËÀÍÑ¥Þ¥ó¥È¡£
¡ØEsquire Middle East¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¡ÖBisht¡×¤Î²Á³Ê¤Ï8000¥ê¥ä¥ë¡Ê29Ëü±ß¡Ë¤Û¤É¤À¤½¤¦¡£
¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¥«¥¿¡¼¥ëºß½»¤Î¥Æ¡¼¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¤µ¤ó¡£ÆüËÜ»º¤Î¥Ê¥¸¥ã¥Õ¥£À¸ÃÏ¤Ë¼ê»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Ç¼ÉÊ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç7¤Ä¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Åö½é¡¢¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¤µ¤ó¤Ï¡¢WÇÕÍ¥¾¡¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥Ã¥·¤È¤ÏÂÎ³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¦¡¼¥´¡¦¥í¥ê¥¹¡Ê188cm¡ËÍÑ¤Ë¥µ¥¤¥º¤Î°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤òºî¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î½ç°Ì¤¬¤¹¤´¤¤¡ª³¤³°¥µ¥¤¥È¤¬Áª¤Ö¡Ö2022WÇÕºÇ¶¯¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à11Ãå¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Öµá¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï·Ú¤µ¤Ç¤¹¡£¸å¤ÇÍý²ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤ÏÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Bisht¤«¤éÆ©¤±¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£