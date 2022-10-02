¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¤¬¡Ö»þ»öÅª¤Ë¥ä¥Ð¥¤ÆâÍÆ¡×¤ÎÌ¡²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¥¶¥ï¤Ä¤¯
¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤¬¡¢»þ»öÅª¤ËÆâÍÆ¤¬¥ä¥Ð¥¤Ì¡²è¤ò¼¹É®¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂçÀä»¿¡¢¤¤¤ä¡¢ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤!?
ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Ê¡Ø¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡Ù
Ì¡²è¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤ÆâÍÆ¤Ï½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤¯¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê»ö·ï¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤ÎÌ¡²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Ê¡Ø¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¤¤ä¡¢ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤Ïºî¼Ô¤ÎÂçÀî¤Ö¤¯¤ÖÀèÀ¸¤«¡©
TOKYO MX¤Ç¤ÏËè½µÅÚÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ø¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤Ï¥·¡¼¥º¥ó2¤¬ÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐTOKYO MX¤Ç¤Ï¡¢2022Ç¯10·î1ÆüÅÚÍËÆü25:30¤ËÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âËè½µÅÚÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
º£´ü¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÇÆ¸¢¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎºîÉÊ
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢º£´ü¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÇÆ¸¢¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡© Ì²¤ì¤ë»â»Ò¡Ø°ÛÀ¤³¦¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¥Ö¥ÃÈô¤Ó¡Ø¥Ý¥×¥Æ¥Ô¥Ô¥Ã¥¯¡Ù¤«¡£Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨ËÁÆ¬²èÁü¤ÏÂçÀî¤Ö¤¯¤ÖÀèÀ¸¤Î¸ø¼°Twitter¤è¤ê
(¼¹É®¼Ô: ¥¯¥É¥¦@ÃÏµå¿©¤ÙÊâ¤)