Æý¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤ê¿Ç»¡¼¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤¿ÍýÍ³¡ÖÂ¤¬¿Ì¤¨¡¡¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡×
¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ØKISS MY LIFE¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒTOKIMEKU JAPANÂåÉ½¤Î±öºêÎÉ»Ò¤µ¤ó¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¡Ö»à¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¡×¤ò³«Àß¡£33ºÐ¤Î»þ¤ËØí´µ¤·¤¿¼ãÇ¯ÀÆý¤¬¤ó¤ÎÆ®ÉÂ·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ãí¼Í¤è¤êÉÝ¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Ç»¡¼¼
9·î14Æü¹¹¿·¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤òØí´µ¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Ç»¡¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î·ë²Ì¤Ç°À¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡ÖÅ¾°Ü¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤È¤«¡£¡¡»Ò¶¡¤¬»º¤á¤ë¡£»º¤á¤Ê¤¤¤È¤«¡£¡¡¶»¤Î¼ê½Ñ¤Î¤³¤È¤ä¤é¡×¤Èº£¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÎóµó¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤«¤é¡Ö¿Ç»¡¼¼¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢Â¤¬¿Ì¤¨¡¡¸ÆµÛ¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¡×¤¬µ¯¤³¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÄË¤¤Ãí¼Í¤È¤«¿É¤¤¼£ÎÅ¤è¤ê¡¢¤à¤·¤í¿Ç»¡¼¼¤ËÆþ¤ëÊý¤¬¤º¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢£¼£ÎÅ¤òÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ëÍ×°ø
9·î15Æü¹¹¿·¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¼£ÎÅÃæ¤Ï¡Ö¤ª¤Ó¤¨¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÈáÁÔ´¶¤Ë¤¯¤ì¤¿¤êÌ¯¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¿§¡¹¤Ê´¶¾ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ë¡ÖÉÂ±¡Æâ¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥»¥ó¥¹¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¹³¤¬¤óºÞ¤ÎÌ¾Á°¤òÎã¤Ë½Ð¤·¡Ö¤Ê¤ó¤À¤« ÊªÊª¤·¤¤Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Î¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ÎÂ¾¤ËÉÂ±¡¿©¤òÎã¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ò¤Ù¡Ö¸Æ¤ÓÊý¤È¤«¸À¤¤Êý¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç·ë¹½³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Ê¤¡¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£