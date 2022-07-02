ÇúÂ®¤Ç¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡ª¡ÖPOCO F4 GT¡×¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡Ö·ã°Â¡×¥¹¥Þ¥Û
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ï20Ëü±ß¶á¤¤²Á³ÊÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼ê·Ú¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Xiaomi¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß¡Ë¤¬POCO¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÆüËÜ¤Ç¿·È¯Çä¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ7Ëü±ßÂæ¤È¤¤¤¦¥³¥¹¥Ñ¤Î¹â¤¤¡ÖPOCO F4 GT¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
POCO F4 GT¤ÏºÇÂ®¤Î¡ÖSnapdragon 8 Gen 1¡×¤òÅëºÜPOCO F4 GT¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ê²Á³ÊÂÓ¤Ç¿Íµ¤¤ÎXiaomi¤¬È¯Çä¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡£POCO¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¯¡¢¹âµ¡Ç½¤òµá¤á¤ë³¤³°¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎPOCO F4 GT¤¬½é¤á¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃ¼Ëö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
CPU¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSnapdragon 8 Gen 1¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÂ®¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤Î¤òºÎÍÑ¡£¤½¤ì¤Ç7Ëü±ßÂæ¡Ê8GB+128GB¥â¥Ç¥ë¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°ºîÂ®ÅÙ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¢§¹âÂ®¤ÊLPDDR5+UFS 3.1¤òºÎÍÑRAM¤ÈROM¤Ë¤â¹âÂ®¤ÊLPDDR5+UFS 3.1¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¥¢¥×¥ê¡ÖAnTuTu Benchmark¡×¤Ç¤Ï¡¢90ËüÂæ¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿ôÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀÇ½¹âµ¡Ç½¤òµá¤á¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥²¡¼¥à¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢¥²¡¼¥à¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¹â¤¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÀÇ½¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
POCO F4 GT¤Ï¡¢6.67¥¤¥ó¥ÁAMOLED¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢120Hz¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡¢ºÇÂç480Hz¤Î¥¿¥Ã¥Á¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥È¥ê¥¬¡¼¡¢10bitTrueColor¡¢¤Á¤é¤Ä¤ÍÞ»ß¡¢Corning Gorilla Glass Victus¤È¡¢¥²¡¼¥à¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¥²¡¼¥à¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥²¡¼¥àÀìÍÑ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢¥²¡¼¥àÀìÍÑ¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¤¥¯¡¢º¸±¦ÂÐ¾Î¥¯¥¢¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È¡¢¥²¡¼¥à¤¬²÷Å¬¤Ë¤Ç¤¤ë¹©É×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÉé²Ù¤ÎÆ°ºî¤ËÂÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖLiquidCool ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼3.0¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢120W½¼ÅÅ´ï¡ÊºÇÃ»17Ê¬¥Õ¥ë½¼ÅÅ¡Ë¤òÆ±º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3´ã¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¥«¥á¥é¤Ï3´ã¹½À®¡¢64MP¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡Ê¥½¥Ë¡¼IMX686¥»¥ó¥µ¡¼¡¢FÃÍ1.9¡Ë¡¢8MP¤ÎÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¡Ê120ÅÙ¡¢FÃÍ2.2¡Ë¡¢2MP¥Þ¥¯¥í¥«¥á¥é¤È¥¤¥ó¥«¥á¥é¡Ê20MP¥½¥Ë¡¼IMX596¥»¥ó¥µ¡¼¡Ë¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëË¾±ó¥«¥á¥é¤ÏÈóÅëºÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢½½Ê¬¤ÊÀÇ½¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢§¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤ÎºîÎã
¹âÉé²Ù¤Î¥²¡¼¥à¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×ÊÂ¤ß¤ÎÀÇ½¤ò»ý¤ÄPOCO F4 GT¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÍøÍÑ¤Ç¤â²÷Å¬¤Ç¤¹¡£Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÂ®ÅÙ¤Ç¥¢¥×¥ê¤¬Æ°ºî¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£Æ±²Á³ÊÂÓ¤Î¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤â¹âÂ®¤Ç¹âµ¡Ç½¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÁªÂò¸õÊä¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
(Ê¸:°ËÆ£ ¹À°ì¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¬¥¤¥É¡Ë)