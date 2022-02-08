ÃçÌîÂÀ²ìÁ¢¤à¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤Ï¡Ö²¿²óÇä¤ì¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤¤¤Ä¡×
ÇÐÍ¥¡¦ÃçÌîÂÀ²ì¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¿ûÅÄ¾Úö¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¡¦¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡Ê28ºÐ¡Ë¤ÎÄ«¥É¥é¼ç±é·èÄê¤òÁ¢¤ó¤À¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÃçÌî¤Ï¡¢2022Ç¯¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¡¦¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¤á¤¶¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÃçÌî¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ï±Ç²è¡Ö¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡×¤Ç¥Ð¥ì¡¼Éô¤Î¥ê¥Ù¥í¤ò±é¤¸¤¿»þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤é¤ÏÁ´ÉôÌ´¤À¤È¤«¤é¤«¤¦¥á¡¼¥ë¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£ÃçÌî¤Ï¡Ö¥¦¥½¤À¤í¡ª ¥¦¥½¤À¤í¡ª Ì´¤Ê¤Î¡ª¡© ¤¢¤ì°Ê¹ß¡¢¤º¤Ã¤ÈÌ´¡© ¤â¤¦10Ç¯¤¯¤é¤¤Ì´¸«¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡£Ä¹¤¤Ì´¤À¤¼¡¢º£¤â¸¸¤«¡Ä¡ÄÌ´¤«¤éÀÃ¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥á¡¼¥ë¤Ë¥Î¥ê¤Ä¤Ä¥³¥á¥ó¥È¡£
¿ûÅÄ¾Úö¤¬¡Ö³Î¤«¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡¢¡Ø¶ÍÅç¡Ù¤Ê¡£¤¢¤ì¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¼ã¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¼»ÅÊ¤·¤¿¤â¤ó¤Ê¡×¤È¡¢¡Ö¶ÍÅç¡¢Éô³è¤ä¤á¤ë¤Ã¤Æ¤è¡×¤Î¾×·â¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¿ÀÌÚ¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡×¤È¡¢¡Ö¶ÍÅç¡×¤Ç¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤ò±é¤¸¤¿¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤À¤±¤ÏÂ¾¤Ë¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤È¸Æ¤Ù¤ëºîÉÊ¤¬¤¢¤ë¤È¸ì¤ë¡£ÃçÌî¤Ï¡Ö¿ÀÌÚ¤Ï°ã¤¦¤è¤Ê¡Ä¡Ä¿ÀÌÚ¤Ï¤â¤¦¡¢Ä«¥É¥é¤À¤«¤é¡×¤È¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤Î¼ç±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¿ûÅÄ¤â¡Ö¤¢¤¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Ä«¥É¥é¤ä¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤Þ¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤¬¤¯¤ë¡×¤ÈÆ±°Õ¡£ÃçÌî¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¡¢²¿²ó¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤Íè¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤¤¤Ä¡£²¿²óÇä¤ì¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤¤¤Ä¡×¤ÈÁ¢¤ó¤À¡£