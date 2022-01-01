¤ß¤ó¤Ê¤¬¹Í¤¨¤ë¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡×¥Ù¥¹¥È10¤Ï¡© Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð
¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡×¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¡ª ¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ï7°Ì¡ªAll About¼çºÅ¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢É×ÉØÃçÁêÃÌ½ê¤Î½êÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¶½Ì£¿¼¤¤·ë²Ì¤Ë¶»Ìö¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É®¼Ô¤Î¿ä¾©¤¹¤ë¡ÖÉ×ÉØ¥é¥Ö¥é¥Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï7°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¥Ù¥¹¥È10¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤éÉ×ÉØ±ßËþ¤Î¥³¥Ä¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
10°Ì¡§¥Ú¥Ã¥È¤³¤ì¤Ï¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤â¥Ú¥Ã¥È¤Î´é¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤È²ò¾Ã¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÉ×ÉØ°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÌþ¤·¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£
¢§¥Ú¥Ã¥È¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Î¤´°Õ¸«¡¦15Ç¯°Ê¾åÉ×ÉØ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²ñÏÃ¤â¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸Éô²°¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Ñ¥½¥³¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ó¥É¤ò»ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢²ñÏÃ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤Ê¤¤²æ¤¬²È¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤âÍ§Ã£É×ÉØ¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¸À¤¤¤¿¤¤»ö¤ò¸À¤¦¤«¤é¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¸ý·ö²Þ¡£ÎäÀï¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë´Ö¤ò¼è¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬Ç¡£Ç¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë²¿¤Ç·ö²Þ¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¦2¿Í¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é°¦¸¤¤ò²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³°½Ð¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¸¤¤òÏ¢¤ì¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤«¤é¸¤¤ò¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤¿¤ê¤Û¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢2¿Í¤ÇÉ¡¹â¡¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£2¿Í¤È¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
9°Ì¡§¤¿¤Þ¤Ë·ö²Þ¤ò¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»þ¤Ë¤Ï¥¬¥¹È´¤¤ò¡£¥×¥Á·ö²Þ¤Ï¥¬¥¹È´¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢·ö²Þ¤â¤·¤Ê¤¤¤Û¤ÉÎä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿É×ÉØ´Ø·¸¤Ï¼ä¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡£
¢§¤¿¤Þ¤Ë·ö²Þ¤¹¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Î¤´°Õ¸«¡¦·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÃçÄ¾¤ê¤¹¤ë¤«¡¢ÃçÄ¾¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÀÜ¤¹¤ë¡£ ¤¿¤À¤·¡¢·ö²Þ¤·¤¿ÍýÍ³¤òËº¤ì¤Á¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤è¡£ ¤¢¤È¡¢·ö²Þ¤¹¤ë¤È¤¤ÏËÜ²»¤ò¤¤Á¤ó¤È¸À¤¦¤Î¤¬Âç»ö¡£
¡¦°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¸À¤¤¹ç¤¤¤·¤¿Êý¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤¿¤Þ¤é¤º¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃçÄ¾¤ê¤â¤¹¤°¤Ç¤¹¤·¡£
Âç»¿À®¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤ÎÃø½ñ¡Ø¤â¤Ã¤È¡¢É×ÉØ¤ÏÎø¤Ç¤¤ë¡Ù¤Ç¤â¤µ¤ó¤¶¤ó¡Ö¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤ÆÉ×ÉØ±ßËþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢É×¤âºÊ¤â¼«¤é°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥Ã¥Á¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËèÄ«¡¢ËèÈÕ¡£
8°Ì¡§¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×
¢§¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Î¤´°Õ¸«¡¦ËèÆü¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ê¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¡¢Í§Ã£¤ÎÏÃÂê¤òÏÃ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï1¡¢2Æü¤ª¸ß¤¤´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª¸ß¤¤¤Î¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤È¤ê¤ª¸ß¤¤±©¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤âÉ¬Í×¡£
¡¦¥¤¥ä¥é¥·¥¤°ÕÌ£¤Ç¤Ê¤¯¡Ê¾Ð¡Ë³°½Ð»þ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤«¡¢Ì²¤ë»þ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤«¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ»Ò¤É¤âÃ£¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢É×ÉØ±ßËþ¡á²ÈÂ²±ßËþ¤«¤Ê¡£
7°Ì¡§¥»¥Ã¥¯¥¹É×ÉØÃçÁêÃÌ½ê½êÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È10¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹Âç¹ñÆüËÜ¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤¬°¦¾ð¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¤â¤Ã¤È¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¢§¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Î¤´°Õ¸«¡¦Ä¾ÀÜÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
¡¦Íý¶þÈ´¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢1»þ´Ö¤â¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍâÄ«¤Ï¤Ë¤³¤Ë¤³¤Ç¤¹¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê½µ2¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Äê´üÅª¤Ê¥»¥Ã¥¯¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¿´¤¬¤¤¤ä¤µ¤ì¤ë¡£°¦¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¾Úµò¤Ç¤¹¡ª ¤¤Ã¤È¡Ä¡Ä
¡¦ÀÀ¸³è¤¬ËþÂ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸ß¤¤¤Î·çÅÀ¤Ï¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ä¤Ï¤êÀÀ¸³è¤Ï°ìÈÖÂç»ö¤Ç¤¹¤è!! ÃË¤â½÷¤â¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹!!
6°Ì¡§Áê¼ê¤òÂº·É¡¦Âº½Å¤¹¤ë¤³¤ì¤âÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£Âº·É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤â¤·¤°¤µ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¸µ¤ÏÂ¾¿Í¡£Áê¼ê¤ò1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ·É¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Âº·É¡¢Âº½Å¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Î¤´°Õ¸«¡¦·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤ºÎø¿Í»þÂå¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Áê¼ê¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¡¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤«¡ÖÁê¼ê¤ò¼«Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤¹¤ì°ã¤¤¤ÎÍýÍ³¤òÁê¼ê¤Ëµá¤á¤º¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤òÂº·É¤·¤Ä¤Ä¡¢¶î¤±°ú¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¡£
¡¦¹¥¤¤À¤Û¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÉ¬¤ºÇö¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£Âº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¸å¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤È»×¤¦¡£Âº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë·çÅÀÃµ¤·¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤½¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ëºÇ½é¤Î¸¶°ø¡£
5°Ì¡§´³¾Ä¤·¤¹¤®¤Ê¤¤9°Ì¤Î¡Ö¤¿¤Þ¤Ë·ö²Þ¡×¤ÈÆ±¤¸¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤ë¤È¡Ö½Å¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢ºÊÂ¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Î·ÈÂÓ¥á¡¼¥ë¤ò¤Î¤¾¤¤¤¿¤ê¡¢¡Öº£Ìë¤ÏÃ¯¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Î¡¢²¿»þ¤Ëµ¢¤ë¤Î¡¢ÌÀÆü¤ÎÍ½Äê¤Ï²¿¡×¤ÈÌð·Ñ¤®Áá¤ËÊ¹¤¯¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£É×ÉØ±ßËþ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Å¬ÅÙ¤Êµ÷Î¥¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢§´³¾Ä¤·¤¹¤®¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Î¤´°Õ¸«¡¦´³¾Ä¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ËÉÔÌû²÷¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡×¤È¸À¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÆ¨¤µ¤º¤Ë¡Ö²¿¤Ê¤Ë¡©¡×¤È¤¤Á¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¡£´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤Ìµ´Ø¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤»þ¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ÎÏÃ¤¬±¦¤Î¼ª¤«¤éº¸¤Î¼ª¤Ø¤¹¤ë¡¼¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¡¢´Î¿´¤Î»þ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¤¹¤°Â¦¤Ë¤¤¤ë¤è¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤«¤é¡£
¡¦¼«Í³ÅÙ¡áÉ×ÉØ±ßËþÅÙ¤È¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Áê¼ê¤Î·ù¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬É×ÉØÀ¸³è¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òµ¤¤Ë¤·»Ï¤á¤ë¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤ºÙ¤«¤¤»ö¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁê¼ê¤Î»ö¤ò´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ÎÊý¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
4°Ì¡§¤ª¤¤¤·¤¤¿©»öÅöÁ³¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÁÍý¤Ë¼«¿®¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤âÁê¼ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÎÁÍý¤ÏºÇ¹â¤Î°ìÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿©Âî¤ò°Ï¤à¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØÃç¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹±ßËþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Î¤´°Õ¸«¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¤³¤È¤Ï²ò·è¤¹¤ë¡£Âç·ö²Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¥¤¥ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤â¤¦¤¹¤°1ºÐ¤Î²æ¤¬»Ò¤ÎÁ°¤Ç¤Ï2¿Í¤È¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥±¥ó¥«¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡£
¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤òºî¤ê¡¢ÃÙ¤¯¤Æ¤âÉ×ÉØ¤Ï°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¡£²È¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÏÆ±¤¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¶¦ÄÌ¤Î²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£¼ç¿Í¤Ë¤ÏÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¼ÁÌäÉ÷¤Ë¤·¤Æ°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤ª¤¤¤·¤¤¿©»ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¿´¤¬ÏÂ¤ß¡¢¿©ºà¤«¤é¤â²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¦°ì½ï¤ËÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´¨¤¤Åß¤Ç¤âÃÈ¤«¤¤¤·¡¢°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤ì¤Þ¤¿¡¢³ÊÊÌ¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¤è¡£ ÏÃ¤âÃÆ¤à¤·¡¢¶ì¼ê¤Ê¿©¤ÙÊª¤â¤Ø¤Ã¤Á¤ã¤é¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¡£
3°Ì¡§´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¤³¤ì¤Ï6°Ì¤Î¡ÖÂº·É¡×¤ÈÉ¤Å¨¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö»ä¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡£¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤º¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ËèÆü¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢§´¶¼Õ¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Î¤´°Õ¸« ¡¦»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤¦¤Á¤Ï±ßËþ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËèÆü¾¤»È¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¡¢ÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¤âÌµ»ë¡Ä¡Ä¤â¤¦¤¢¤¤é¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¿ÍÀ¸¤ä¤ê¤Ê¤ª¤»¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë¸À¤¨¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¦»ä¤ÏÀì¶È¼çÉØ¡£ËèÆü¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê»Ò¤É¤â¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤ï¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤±¤É¡¢É×¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÊÛÅö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤è¤¦¤·¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¾¡ª¡×¤Ê¤ó¤ÆÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤â¤Î¡£É×¤Ë¤âËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤½¤ì¤«¤é¡¢¤ªÅÚ»º¤Î¤ª¤ä¤Ä¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥´¥ß½Ð¤·¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¡£¤ªÉ÷Ï¤ÁÝ½ü¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¢¤ì¡¢»ä´Å¤¨¤¹¤®¡©
¡¦Áê¼ê¤¬²¿¤«¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤Ï±ßËþ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤Î¿Í¤¬»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¡¢±üÍÍ¤Î¤ªÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¾ï¤Ë¤ª¸ß¤¤¤¬´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É×ÉØ±ßËþ¤Ï±Ê¹å¤Ç¤¹¡ª
2°Ì¡§»×¤¤¤ä¤ê¤Õ¤È¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤»ö¤Ç¤¹¡£ºÊ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡© É×¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò¤â¤Ã¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤·¤é¡© ¼«Ìä¼«Åú¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë´¶¾ð¤Ç¤¹¡£
»×¤¤¤ä¤ê¤Ï¡¢¡Ö°¦¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÁê¼ê¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë°¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢§»×¤¤¤ä¤ê¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Î¤´°Õ¸«¡¦·ëº§11Ç¯ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥é¥Ö¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£ É×¤¬¹¤¤¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯°ì°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¿®Íê´¶¤¬Áý¤¹¡£ ¤¦¤Á¤Ï¥³¥ì¤Ç13Ç¯±ßËþ¤Ç¤¹¡£
¡¦»×¤¤¤ä¤ê¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¡£´ÊÃ±¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÄ«¤ÏÉ¬¤º¤É¤ó¤Ê¤ËË»¤·¤¯¤Æ¤â¸¼´Ø¤Þ¤Ç¤ª¸«Á÷¤ê¤·¡¢¤¢¤È¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ä¤·¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬Áê¼ê¤Ë²¿¤âµá¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤ä°ìÀ¸·üÌ¿¤Ê»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¼«Á³¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤«¤é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§²ñÏÃ¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê»ö¤¬1°Ì¡©²ñÏÃ¤Ê¤ó¤ÆÉ×ÉØ¤Ç¤ÏÅöÁ³ËèÆü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡×¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£É×ÉØÃçÁêÃÌ½ê¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â1ÈÖ¸ú¤¯¤Î¤¬¡Ö²ñÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î2¿Í¤Ë¡Ö²ñÏÃ¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¤«¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï¡Ö²ñÏÃ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¡¢µ¢Âð»þ´Ö¤Î¤³¤È¡¢²È¤ä¼Ö¤Î¥í¡¼¥ó¤Î¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñÏÃ¤Ï¡Ö2¿Í¤Î°¦¤Î²ñÏÃ¡×¤Ç¤¹¡£2°Ì¡¢3°Ì¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¤¼¤Ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§²ñÏÃ¤¬ÂçÀÚ¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Î°Õ¸«¡¦ÉáÃÊ¤«¤é¡¢Æü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤äµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñÏÃ¤«¤é¿®Íê´Ø·¸¤â¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢±ßËþ¤Ë³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²¿½½Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤»ö¤Ã¤ÆÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ë«¤á¤é¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤·¡¢·ö²Þ¤ÇËÜ²»¤ò¸À¤¤¹ç¤¦»ö¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¦²ñÏÃ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ ¥Ð¥Ä1¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤ª¸ß¤¤·ëº§¤·¤Æ·îÆü¤¬¤¿¤Ä¤È¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë°ì¿Í¤ÇÇº¤ó¤À¤ê¡¢Â¾¿Í¤ËÁêÃÌ¤¹¤ëÁ°¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¡£¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¸ß¤¤¤Î¼çÄ¥¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¡£ ¤ª¸ß¤¤¤Î¼çÄ¥¤¬½Ð¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢²þÁ±ºö¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¦¹Ô°Ù¤È¡¢¤½¤ÎÅÚ¾í¡ÊÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¡Ë¤¬±ßËþ¤ÎÈë·í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¡ÖÉ×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¡×¥Ù¥¹¥È10¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡© É×ÉØ±ßËþ¤ÎÈë·í¤ä¥³¥Ä¤Ï¡¢¤´É×ÉØ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢É×ÉØ±ßËþ¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÈë·í¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Èë·í¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°¦¾ð¤ò¿¼¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¨¡©É×ÉØ¤Ç¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¡©¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¿ôÇ¯¥¿¥Ã¥Á¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ï¡×¤Èµ¤¤Å¤«¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢º£Æü¤«¤é¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿·¤·¤¤É×ÉØÀ¸³è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¢§»°¾¾ ¿¿Í³Èþ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ëÃË½÷´Ø·¸¤ËÇº¤à1Ëü3000Ì¾¤Î½÷À²ñ°÷¤¬½¸¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡¦ED¡¦½÷ÀÀµ¡Ç½¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢À¤òÄÌ¤·¤ÆÃË½÷´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹Í°Æ¡£¹Ö±é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¤ÎÎø°¦¡¦É×ÉØÃç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¼¹É®²È¡£
(Ê¸:»°¾¾ ¿¿Í³Èþ¡ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¥¬¥¤¥É¡Ë)