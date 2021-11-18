ロッテ、鳥谷敬引退グッズで粋なデザイン 阪神ファンも嬉しい“コラボ商品”を発売
球団オンラインストアで28日まで受注
プロ野球・ロッテは、球団オンラインストア限定で鳥谷敬内野手の現役引退を記念したグッズの受注販売を開始した。期限は11月28日まで。
引退記念グッズは、阪神在籍時とロッテ在籍時の両方の鳥谷をデザインした「タイガース×マリーンズデザイン」、「THANKS TAKASHI TORITANI 2004-2021」というメッセージを鳥谷の後ろ姿に映し出した「記念キービジュアルデザイン」、引退記念ロゴを使った「引退記念ロゴデザイン」の3種類のデザインで商品がラインナップされている。一覧は以下の通り（価格は税込）。
・アクリルスタンド（3500円）
・Tシャツ（4000円）
・スウェット（6500円）
・フェイスタオル（2000円）
・バスタオル（4900円）
・アクリルキーホルダー（700円）
・アクリルマグネット（1300円）
・手帳型スマートフォンケース（3500円）
・iPhoneケース（3800円）
・マグカップ（1900円）
・タペストリー（2000円）
・クッション（3900円）
・BIG缶バッジ（600円）
・トートバッグ（3500円）
・レザーマウスパッド（1700円）
・ジグソーパズル（5500円）
・フルカラーブランケット（6200円）
・壁掛け時計（8000円）
・スマートフォンリング（1000円）
商品詳細は球団公式ホームページで要確認。球団オンラインストアにて11月28日午後11時59分まで受注している。（THE ANSWER編集部）