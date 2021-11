大人向けコンテンツも大迫力の高画質・高音質で楽しめる！新ブランド「スター」が追加され、進化した「ディズニープラス」を体験してみた

気軽に映像コンテンツを楽しめて、“おうち時間”を豊かにしてくれる動画配信サービス。みなさんはどの動画サブスクを利用していますか?

筆者自身、複数の動画配信サービスを利用していますが、中でもひときわ個性の輝きを感じるのが「Disney+(ディズニープラス)」。ディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナルジオグラフィックと、充実のコンテンツが見放題なのです。

そんなディズニープラスに、10月27日より新ブランド「スター」が追加! 最新作からオリジナル作品まで、より幅広いコンテンツが楽しめるようになりました。ということで、大の映像コンテンツ好きであり、ディズニープラスのヘビーユーザーでもある筆者がさっそく「新ディズニープラス」を体験していきます!

文=阿部裕華

アニメ・音楽・映画・漫画が大好きなヲタクライター。『ライブドアニュース』『ぴあ』『アニメイトタイムズ』『日経エンタテインメント!』などエンタメ領域のインタビューを中心に執筆。共著に「BL塾 ボーイズラブのこと、もっと知ってみませんか?」(三笠書房)。

最新作や年齢制限作品も見放題! 大人が喜ぶ豪華な映画ラインナップ



まずは新ブランド「スター」によって新しく追加された映画コンテンツから体験スタート。

とにかくラインナップが豪華すぎて、何から見ればいいのか悩みつつ、最初に『キングスマン』を選びました。実は筆者、初回限定版と通常版のBlu-rayを持っているほど、大の『キングスマン』好き。そんな『キングスマン』をディズニープラスで見て、驚いたポイントを2つご紹介します。

まずは年齢制限のある作品が配信されたこと。『キングスマン』は年齢制限があり、過激なシーンの多い作品です。以前のディズニープラスは全年齢対象作品のみの配信でしたが、「スター」追加後は『デッドプール』や『ローガン』など、大人が楽しめるコンテンツがより充実しました。

『デッドプール』『ローガン』『キングスマン』©2021 20th Century Studios. All Rights Reserved.



2つめは、高画質・高音質で作品を楽しめること。上記3作品を含めた一部のコンテンツは4K UHDや5.1チャンネル及びドルビーアトモスに対応。アクションシーンの多い『キングスマン』シリーズでは、映像の迫力や音の臨場感をより一層味わえました。

オリジナルドラマの企画が進行中の『エイリアン』も鑑賞しましたが、1979年の作品とは思えないほど鮮明な4K映像に驚かされました! 「スター」の開始前からディズニープラスで配信されている『アベンジャーズ』シリーズや『スター・ウォーズ』シリーズなども高画質・高音質で楽しめるように。

また、日本では今年8月公開の『フリー・ガイ』も鑑賞。ほかにも『ブラック・ウィドウ』や、アカデミー賞受賞作品の『ノマドランド』など、ディズニープラスならではの新作映画を続々配信。最新作から往年の名作まで、楽しめるのも嬉しいポイントです。

『エイリアン』©2021 20th Century Studios. All Rights Reserved.『フリー・ガイ』『ノマドランド』©2021 20th Century Studios. All Rights Reserved.

日本最速配信の『ウォーキング・デッド』最終シーズンほか、海外ドラマが充実!



映画だけですでにヘトヘトになるほど満足度が高いのですが、さらに「スター」ではドラマコンテンツも充実しています。『glee/グリー』や『24 -TWENTY FOUR-』、見放題で初登場となる『グレイズ・アナトミー』シーズン17など、人気作品が目白押しです。

そして、特筆すべきは大人気の海外ドラマ『ウォーキング・デッド』最終シーズンの日本最速独占配信です!

本国では今年8月から放送開始したシーズン11が、ディズニープラスでは毎週水曜日に1話ずつ配信されるそう。筆者もさっそく視聴し、1話から衝撃の展開に戦慄! どんな結末を迎えるのか全く予想ができません...。ネタバレになるので詳しくは言えませんが、とにかく見てほしい!

シーズン11の配信に併せて、シーズン1〜10を一挙同時配信してくれるディズニープラスの心遣いにも感激。未視聴の方は、この機会に最新話までイッキ見することをオススメします!

『ウォーキング・デッド』©2021 AMC Film Holdings LLC. All rights reserved.『グレイズ・アナトミー』©2020 American Broadcasting Companies, Inc. All rights reserved.『マーダーズ・イン・ビルディング』©2021 20th Television