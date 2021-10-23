¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Î©¤·¤Æ¼ýÇ¼ÎÏ¤âÈ´·²¤Ê»¨»ïÉÕÏ¿¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¡¢YouTuber¤Î¥­¥ç¥¦¥³Kyoko channel¤µ¤ó¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î®¹Ô¤ê¤Î°ÛÁÇºàMIX¤¬ÁÇÅ¨¤Ê¡¢¥¢¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö2WAY¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ç¤¹¡£¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥­¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£

¥¢¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö2WAY¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¡ª

À¸ÃÏ¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Î°ÛÁÇºàMIX">

²Á³Ê¡§2343±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥«¥é¡¼¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯

¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹É÷¡ß¥ì¥¶¡¼Ä´¤Î°ÛÁÇºà¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª ¹­¤¤¥Þ¥ÁÉôÊ¬¤â¥ì¥¶¡¼Ä´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Î©¤·¤Þ¤¹¡£

¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥­¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È">

Á°¤Î»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥­¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£

¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¸ª³Ý¤±¤â¤Ç¤­¤ë">

¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¶â¶ñ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê»ý¤Á¤È¸ª³Ý¤±¤Î2WAY¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤Æ»È¤¤¾¡¼ê¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ºî¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤â·Á¤¬Á´¤¯Êø¤ì¤º¤­¤ì¤¤¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£

¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ë¶Ã¤­¤Î¼ýÇ¼ÎÏ">

¸«¤¿ÌÜ¤Ï¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬6ËÜ¤âÆþ¤ë¶Ã¤­¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤µ¤ÈÂçÍÆÎÌ¤Î¼ýÇ¼ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥ó¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö2WAY¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª

¡Ú»¨»ïÉÕÏ¿¡ÛUNTITLED(¥¢¥ó¥¿¥¤¥È¥ë)moz(¥â¥º)¤ÎºÇ¿·¥Ö¥é¥ó¥É¥à¥Ã¥¯ËÜÉÕÏ¿¤ò³«Éõ¥ì¥Ó¥å¡¼¡ª

DATA

UNTITLED(¥¢¥ó¥¿¥¤¥È¥ë)2WAY SPECIAL SHOULDER BAG BOOK¨­2WAY¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°

ËèÆü¥¤¥Á¥ª¥·µ­»ö¤òÇÛ¿®¡ª