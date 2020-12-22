²ÃÂ®¤Ï¥ª¥ì¤ËÇ¤¤»¤í¡ª ¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤ËÍ¥¤ì¤¿¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë5Áª
²ÃÂ®ÎÏ¤Ï¼Ö½Å¤ÈÇÏÎÏ¤Î´Ø·¸¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¡¥¯¥ë¥Þ¤Î²ÃÂ®ÎÏ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñ¥ï¡¼¡ÊÇÏÎÏ¡Ë¤ò¸«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤â¼ÖÂÎ¤¬½Å¤±¤ì¤Ð±Ô¤¤²ÃÂ®¤ÏË¾¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²ÃÂ®ÎÏ¤òÉ½¤¹¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃÏÌ£¤À¤±¤É²ÃÂ®¤Ï4000ccÊÂ¤ß¡ª ·ãÂ®¡Ö¥Þ¥Ä¥À3¡×¤¬È¯Çä¡Ê45Ëç¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ï¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤òÇÏÎÏ¤Ç³ä¤Ã¤¿¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ôÃÍ¤¬¾®¤µ¤¤¤Û¤É²ÃÂ®ÎÏ¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¸·Ì©¤Ë¤Ï¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥¿¥¤¥ä¤Ê¤É¤â±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð10kg¡¿PS¤«¤é15kg¡¿PS¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ê¤é10kg¡¿PS°Ê²¼¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È5kg¡¿PS°Ê²¼¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢³Æ¹ñ»º¥á¡¼¥«¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò5Âæ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÆü»º¡ÖGT-R NISMO¡×¡Ê2.87kg¡¿PS¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¢¤ëÆü»º¡ÖGT-R¡×¡£
¡¡2007Ç¯¤ÎR35·¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤Ï¤¹¤Ç¤Ë13Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àä¤¨¤º¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊGT-R¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¤Ò¤ÈºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÙ¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤¬¡ÖNISMO¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï3.8¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢NISMOÀìÍÑGT3¥¿¡¼¥Ó¥ó¤äµ¤ÅûÊÌÅÀ²Ð»þ´üÀ©¸æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊÇ³ÎÁÊ®¼ÍÎÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¶îÆ°²óÏ©¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤ò30ÇÏÎÏ¾å²ó¤ë600ÇÏÎÏ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¥ë¡¼¥Õ¤ä¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¡õ¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¢¥Á¥¿¥ó¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤«¤é40kg¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¡£
¡¡Ê£»¨¤Ê4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï1720kg¤È¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤Ï¸½¹Ô¹ñ»º¼ÖºÇ¹â¤Î2.87kg¡¿PS¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Û¥ó¥À¡ÖNSX¡×¡Ê3.10kg¡¿PS¡Ë
¡¡2020Ç¯¤Ë½éÂåÃÂÀ¸¤«¤é30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿¥Û¥ó¥À¡ÖNSX¡×¡£½éÂå¥â¥Ç¥ë¤ÏÆüËÜ¼Ö½é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤ËÁê±þ¤·¤¤¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2005Ç¯¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬À¸»º½ªÎ»¤·¤¿¸å¤Ï¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¿··¿¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¤Î±½¤¬½Ð¤Æ¤Ï¾Ã¤¨¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2016Ç¯¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ2ÂåÌÜNSX¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆNSX¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢507ÇÏÎÏ¤òÈ¯À¸¤¹¤ë3.5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¡¢¥Õ¥í¥ó¥È2´ð¡¢¥ê¥¢1´ð¤Î3¤Ä¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à½ÐÎÏ581ÇÏÎÏ¤òÈ¯À¸¡£
¡¡¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï1800kg¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤Ï3.10kg¡¿PS¤È¤¤¤¦¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Þ¥·¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤òSPORT HYBRID SH-AWD¤¬Ï©ÌÌ¤ËÅÁ¤¨¡¢9Â®¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥¯¥é¥Ã¥Á¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²ÃÂ®´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢NSX¤Î²Á³Ê¤Ï2420Ëü±ß¤ÈÍ¢Æþ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÄ¶¹â³Û¼Ö¡£µ¤·Ú¤ËÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÆñÅÀ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖRC F ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¡Ê3.58kg¡¿PS¡Ë
¡¡¹âµé¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ì¥¯¥µ¥¹¤À¤±¤Ë¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼ÖÎ¾¤Ï½ÅÎÌµé¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¡ÖF¡×¤Î¾Î¹æ¤ò»ý¤Ä¡ÖRC F¡×¤Î¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤Ï5¥ê¥Ã¥¿¡¼V·¿8µ¤Åû¤Ç481ÇÏÎÏ¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ö2UR-GSE¡×·¿¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥«¡¼¥Ü¥ó¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢·ÚÎÌÃÃÂ¤¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥Á¥¿¥ó¥Þ¥Õ¥é¡¼¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤Ê¤É¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£
¡¡É¸½à¼Ö¤Î1770kg¤«¤é1720kg¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ê·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤Ï3kg¡¿PSÂæ¤È¤Ê¤ë3.58kg¡¿PS¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿¿ôÃÍ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥è¥¿¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ÎÄ¶¹âµé¼Ö¤À¤¬¡Ä
¡ü¥È¥è¥¿¡ÖGR¥¹¡¼¥×¥é RZ¡×¡Ê3.95kg¡¿PS¡Ë
¡¡¥È¥è¥¿¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ï¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à½ÐÎÏ431ÇÏÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¼Ö¤Ï¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤¬2370kg¤ÈÄ¶¥Ø¥Ó¡¼µé¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤Ç·×»»¤¹¤ë¤È5.50kg¡¿PS¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸½¹Ô¥È¥è¥¿¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤¬800kg°Ê¾å·Ú¤¤¡¢¡Ö¥¹¡¼¥×¥é¡×¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ò¾å²ó¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯½©¤Î²þÎÉ¤Ç¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼²½¤µ¤ì¤¿¡ÖRZ¡×¤Î¤ß¡£
¡¡4µ¤Åû¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖSZ-R¡×¡Ê258ÇÏÎÏ¡Ë¤ä¡ÖSZ¡×¡Ê197ÇÏÎÏ¡Ë¤Ç¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤Ï¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤ËÉé¤±¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥×¥é RZ¤Ï2020Ç¯½©¤Ë²þÎÉ¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢3¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï340ÇÏÎÏ¤«¤é387ÇÏÎÏ¤Ø¤È½ÐÎÏ¸þ¾å¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·ë²Ì¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤¬4kg¡¿PS¤òÀÚ¤ë3.95kg¡¿PS¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï1530kg¡Ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤Ï5.50kg¡¿PS¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Î¥Õ¥ë²ÃÂ®¤Ç¤ÏÊÂ¤ß¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¹¥Ð¥ë¡ÖWRX S4 STI¥¹¥Ý¡¼¥Ä ¥¢¥¤¥µ¥¤¥È¡×¡Ê5.13kg¡¿PS¡Ë
¡¡¥¹¥Ð¥ë¡ÖWRX¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ì¾µ¡¤ÈÌ¾¹â¤¤¡ÖEJ20¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤È6Â®MT¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥ì¡¼¥É¡ÖWRX STI¡×¤¬ÃÎ¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢2019Ç¯Ëö¤Ë¼õÃí¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢FA20¥¿¡¼¥Ü¤È¥ê¥Ë¥¢¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯CVT¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ë¡ÖWRX S4¡×¤Ï¡¢2021Ç¯1·î24Æü¤ÇÃíÊ¸¼õÉÕ¤¬½ªÎ»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¸½Ìò¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡WRX S4¤Î¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï1540kg¤Ç300ÇÏÎÏ¤òÈ¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤Ï5.13kg¡¿PS¡£¸½ºßÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤âÍ¥¤ì¤¿¿ôÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢WRX STI¤Ï1490kg¡¿308ÇÏÎÏ¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç4.84kg¡¿PS¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ªÅª¤Ë¤ÏÂçº¹¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤à¤·¤íÊÑÂ®¤Î¥í¥¹¤¬¤Ê¤¤CVT¤òÅëºÜ¤¹¤ëS4¤Î¤Û¤¦¤¬°ÂÄê¤·¤¿²ÃÂ®ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢WRX STI¤Ë¤Ï¡¢·ÚÎÌ²½¤È¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥¿¥¤¥× RA-R¡×¤È¤¤¤¦¸ÂÄê¼Ö¤¬2018Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥àÃ±°Ì¤Ç·ÚÎÌ²½¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤è¤ê¤âÌó30kg·Ú¤¤1480kg¤ò¼Â¸½¡£
¡¡S¥â¥Ç¥ëºÇ¹â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¡ÖS208¡×¤Ë¤âÅëºÜ¤·¤¿¡¢329ÇÏÎÏ¤ÎEJ20¥Ð¥é¥ó¥¹¥ÉBOXER¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤Ï4.50kg¡¿PS¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ¯¤¯¥¯¥ë¥Þ¤Î¤¤¤¹¡¶¡Ö¥®¥¬ ¥È¥é¥¯¥¿¡×¤Ï¡¢480ÇÏÎÏ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ê6WG1-TCC·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï18¥È¥óÄ¶¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥§¥¤¥È¥ì¥·¥ª¤È¤·¤Æ¤Ï37.5kg¡¿PS¤È¤Ê¤ê¡¢ÅöÁ³¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤òÎ¿²ï¤¹¤ë²ÃÂ®¤ÏË¾¤à¤Ù¤¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£