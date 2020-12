野生動物写真家が、南アフリカの国立公園で兄弟のゾウが遊ぶ様子を捉えた。走り回って遊ぶ弟に近寄った兄は、長い鼻でくすぐるように弟に触れている。笑い声が聞こえてきそうなゾウのはしゃぎぶりに、撮影した写真家も癒されたようだ。『WhatsNew2Day』などが伝えている。

野生動物写真家のリー=アン・ロバートソンさん(Lee-Anne Robertson)は先月、南アフリカの東ケープ州ポート・エリザベス近くにあるアッド・エレファント国立公園(Addo Elephant park)を訪れた。

同国立公園は野生動物保護区でもあり、南アフリカ国内で3番目の広さを誇る。またアフリカ大陸の中でもゾウを至近距離で観察できる場所として知られている。

被写体となるゾウを探していたリー=アンさんは、走り回って楽しそうに遊んでいる子ゾウに出会ったそうだ。

子ゾウを観察し始めたリー=アンさんは、当時のことについてこう語っている。

「元気いっぱいで、遊び相手を探しているようでした。しばらくして子ゾウは地面に寝転がると、近くにいた兄がやってきたんです。兄はまるで遊びに誘っているかのように鼻で弟を触り始めました。子ゾウは立ち上がると、寝転がった兄の上に登るように遊び始めました。」

兄弟ゾウがじゃれ合う微笑ましい光景を、リー=アンさんは何枚もの写真と動画に収めた。弟をくすぐるように鼻で触る兄の目は優しさに溢れており、遊び相手ができて嬉しいのか弟も嬉しそうにはしゃいでいる。周囲には母親のゾウなど家族が見守っている様子も映っていた。

リー=アンさんは「ゾウは家族を心から愛し、家族に対して忍耐力や親切心を見せる素晴らしい動物です。今回撮影したシーンでも母親が近くで見守っているように、赤ちゃんゾウは母親が守り溺愛します」と話しており、今回の映像はまさにゾウの家族愛を感じられるものとなった。

リー=アンさんは続けて、「私はゾウがふざけて遊んでいるのを見るのが大好きなんです。今回この映像を撮ることができたので、何回も見返せるのが嬉しいです。これを見ると笑顔になれますから」と明かしている。画像は『WhatsNew2Day 2020年12月17日付「Baby elephant appears to be rolling on the floor with laughter while his big brother tickles his belly」(Lee-Anne Robertson / CATERS NEWS)』のスクリーンショット

