映画『ヘアスプレー』(2007)で主人公トレーシーを演じた女優ニッキー・ブロンスキー(31)が28日、同性愛者であることをSNSで明かした。

6月は世界でLGBTに関するイベントが行われるプライド月間で、ニッキーはショート動画投稿アプリ・TikTokに、ダイアナ・ロスが歌う「アイム・カミング・アウト」の「I'm coming out. I want the world to know. Got to let it show」(日本語訳:カミングアウトするわ。世界に知らせたいの。見せてやらなきゃ)という歌詞に合わせて踊る動画をアップ。「わたしはゲイ(同性愛者)なの!」とコメントを添えて、カミングアウトした。

ニッキーは『ヘアスプレー』でジョン・トラヴォルタ、ザック・エフロンらと共演し、第65回ゴールデン・グローブ賞女優賞(コメディー/ミュージカル)にノミネート。その後、ドラマ「アグリー・ベティ」シーズン3や「SMASH」シーズン2にゲスト出演したほか、昨年9月に日本で公開された『ラスト・ムービースター』(2017)にも出演していた。(編集部・中山雄一朗)