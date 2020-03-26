新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛要請に伴い、東京都内の映画館グランドシネマサンシャイン、シネマサンシャイン平和島が週末の臨時休業を発表した。

東京都内のシネマサンシャイン系列の劇場、グランドシネマサンシャイン、シネマサンシャイン平和島の2館が週末3月28日（土）、29日（日）の臨時休業が決定した。

当面の間、急な営業休止や営業時間の短縮、また上映作品の公開延期に対応するため、座席指定券の販売開始日を変更。新型コロナウイルス感染拡大防止の一環として、当面の間、原則1席ずつ間隔を空けて販売。HP・アプリからは鑑賞日前日の21：00から、劇場窓口では鑑賞日当日からの販売となる。2020年2月末・3月末・4月末有効期限の特別鑑賞券及び招待券は一律有効期限を2020年6月末までに延長としている。

シネマサンシャイン公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/

グランドシネマサンシャイン

公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/gdcs/

シネマサンシャイン平和島

公式サイト：https://www.cinemasunshine.co.jp/theater/heiwajima/

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