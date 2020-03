幼い子が一生懸命描くパパやママの似顔絵は、子を持つ親にとって何物にも代えられない宝物となるだろう。アメリカに住む女性もまた、娘が10年前に描いてくれた自身の似顔絵を大事に飾っていた。しかしふと遊び心が湧いたようで、女性が似顔絵に似せて自分の顔にメイクを施したところ、あまりに激似だったことで話題となっている。『Insider』『Bored Panda』などが伝えた。



米アラスカ州アンカレッジ在住のデニス・エクストランドさん(Denise Ekstrand)が、先月23日に海外掲示板サイト「reddit」に投稿した写真が、多くの人を笑顔にしている。そこには額縁に収められているデニスさんの娘が描いた彼女の似顔絵と、その横に何とも奇妙なメイクをしたデニスさんの姿があった。



どうやら額縁の似顔絵はデニスさんの現在19歳になる娘が10年前に描いたもので、子供らしく自由な発想を持って描いた似顔絵は、眉毛は中を塗りつぶさずに輪郭だけ描かれており、まつ毛は各目に5本のみ力強く描かれている。



デニスさんは写真とともに「私の子供が10年前にこの似顔絵を描いてくれました。当時と変わらないでしょ」と投稿しているが、まさに似顔絵のデニスさんとそれに似せてメイクをした彼女の顔はそっくりだったこともあり多くの関心を集め、次のような声が寄せられた。



「これはかなり笑わせてもらったわ。あなたが大好きになったわ。」

「左目のまつ毛が1本足りないわ。絵には5本あるわよ。」

「あなたはこれを運転免許証の写真に使うべきだよ。」

「私が知る中で、もっとも可愛らしいママだと思う。」



デニスさんは『Insider』のインタビューで「この似顔絵をドレッサーに12年間も飾って、大事にしてきました。この絵は『娘が描いてくれたから…』というだけでなく、口紅を大胆につけることを私に思い出させてくれるのです」と話している。



実はデニスさんは主に水彩画を中心とした画家として活躍をしており、地元では絵の展示販売も行っているようだ。プロの画家だけあって、自分の顔をキャンバスにした模写も得意だったようだ。



画像は『10fletcher 2020年2月23日付reddit「My kid did this portrait of me over 10 years ago. I still look the same, IMO.」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)