µÜÎ¤Íõ¡¢ß·Êæ´õ¡¢Ä¬ÅÄÎè»Ò¡¡½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÃ£¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ïº£
¡¡º£Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»Ìîµå¤òÊ¨¤«¤»¤¿2¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÊÂçÁ¥ÅÏ¡Ë¤È±üÀî¶³¿¡ÊÀ±ÎÇ¡Ë¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÎÎò»Ë¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÊÂ¤Ó¾Î¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Õ¤¿¤ê¡×¤¬²¿ÁÈ¤â¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¢¤ÎÆüµ±¤¤¤¿¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡×¤Î¤½¤Î¸å¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ª¥°¥·¥ª¡×¤ÏÈþ¿Í¥Ú¥¢¤È¤·¤Æ°ìÀÆ¤òÉ÷óÓ¤·¤¿
¡¡2010Ç¯¤ËÀ¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎµÜÎ¤Íõ¡£Èà½÷¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸²Æì½Ð¿È¤Ç1ºÐÇ¯²¼¤Î½ô¸«Î¤¤·¤Î¤Ö¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤Ï9²ó¡£¥á¥¸¥ã¡¼Âç²ñ¤â3ÅÙÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2009Ç¯¤Ë¤Ï²£Ê÷¤µ¤¯¤é¤ÈßõÎõ¤Ê¾Þ¶â½÷²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡Ö½ô¸«Î¤¤ÎºÍÇ½¤Ï¡¢µÜÎ¤°Ê¾å¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£14ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Þ¤ÇµÜÎ¤¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ºÇÇ¯¾¯Í½ÁªÄÌ²áµÏ¿¤ò4¤«·î¹¹¿·¡£¤½¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¿ï°ì¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡×¡Ê¥´¥ë¥Õ»ïµ¼Ô¡Ë
¡¡µÜÎ¤¤Ï2017Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤¬¡¢½ô¸«Î¤¤Ï¸½ºß¤â¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2014Ç¯º¢¤«¤é´°¼£ÉÔÇ½¤È¸À¤ï¤ì¤ëÏ¾Æð¹üÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢ÄË¤ß¤ÈÆ®¤¦Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Í½ÁªÄÌ²á¤Ï¥¼¥í¡£10Ç¯´ÖÍ¥¾¡¤«¤é±ó¤¶¤«¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤â¥Ä¥¢¡¼»²Àï¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ä¥¢¡¼´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡2011Ç¯¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ò¸£°ú¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ß·Êæ´õ¤ÈµÜ´Ö¤¢¤ä¤À¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤Îß·¤È¡¢»ÊÎáÅã¤ÎµÜ´Ö¤ÎÈ´·²¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤ò·âÇË¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Îß·¤¬Æ±Ç¯¤ÎFIFA¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡ÊºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ë¤ò³Í¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ïß·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯µÜ´Ö¤Î¥Á¡¼¥à¡£À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥¥Ã¥¯¤ÎÀµ³Î¤µ¤È¥Ü¡¼¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÅýÎ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡WÇÕ¸å¡¢¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î¼ç¾¤Ïß·¤«¤éµÜ´Ö¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£µÜ´Ö¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢2016Ç¯¤ËÅò¶¿Belle¤òÂàÃÄ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¿·Ê¹¤Ç¤Î¥³¥é¥à¼¹É®¤ä¹Ö±é²ñ³èÆ°¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ç¡¢¡Ö¥ª¥°¥·¥ª¡×¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿Èþ¿Í¥Ú¥¢¤¬Ä¬ÅÄÎè»Ò¤È¾®Ìºµ×Èþ»Ò¡£2004Ç¯¤«¤éÁ´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ò5Ï¢ÇÆ¤·¡¢2008Ç¯¤Ë¤ÏËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç5°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¢²ò¾Ã¸å¡¢Ä¬ÅÄ¤Ï·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È·ÀÌó¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2012Ç¯¤Ë¤ÏJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤ÎÁýÅèÎµÌé¡Ê¸½¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ½êÂ°¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ÎËµ¤é¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¾®Ìº¤Ï¥Ú¥¢²ò¾Ã¸å¤â¸½Ìò¤òÂ³¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ýÉÂ¤Î¹øÄË¤ä±¦Â¼ó¤Î¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¡£2010Ç¯1·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯3·î¤Ë¤Ï½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»°ÍÎÅÅµ¡¤âÂà¿¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¡¢2011Ç¯3·î¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤Î»³ËÜÂç²ðÁª¼ê¤È·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤ÇÎ¥º§¡£
¡Ö¸½ºß¤Ï¹Ö±é¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤Î»ØÆ³¤òÃæ¿´¤Ë¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë·¼ÌØ³èÆ°¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÊÌ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2019Ç¯11·î8¡¦15Æü¹æ