＼都内の人気かき氷をチェック／

銀座一丁目駅から徒歩5分。銀座の中央通りから少しだけ離れたところに、トマトの絵が描かれたユニークなビルがあります。その名も、「トマトビル」。

少し頑張って階段で3階まで上がれば、「Vinefru銀座」に到着です。

店内はカウンター席を中心としたコンパクトな空間。明るく開放的な雰囲気で、おひとりさまでも気軽に利用できる居心地のよさが魅力です。

「かき氷は夏だけのもの」というイメージを覆したい。そんな思いから、同店では四季折々の食材を使ったかき氷を一年中提供。

旬のフルーツをはじめ、オーナーが国内外を巡るなかで出合った食材や料理から着想を得たオリジナルメニューも豊富です。

その時々の出合いやひらめきから生まれる、ここでしか味わえない味わいを楽しめます。



濃厚エスプーマから和素材まで！ 個性豊かな絶品かき氷



「苺とピスタチオエスプーマのかき氷」1980円

まず味わいたいのが、お店を代表する人気メニュー「苺とピスタチオエスプーマのかき氷」。

ふんわりと盛られた氷の上には、濃厚なピスタチオのエスプーマをたっぷりオン。エスプーマとはフレンチの技法を取り入れた泡状のソースのことで、空気を含んだ軽やかな口当たりと凝縮された素材の風味が特徴です。

使用するピスタチオは、香り高いイラン産。濃厚なコクがありながらも重たさを感じさせず、ふわふわの氷と見事に調和します。

氷にもこだわりが。純度の高い氷を使用し、温度管理を徹底。状態を見極めながらゆっくり削ることで、口に入れた瞬間にすっと溶ける繊細な食感を実現しています。

さらに食べ進めると、中からベリーソースや紅茶ソースが登場。甘酸っぱさや香りの変化が加わり、最後まで飽きることなく楽しめます。

濃厚なピスタチオとイチゴのさわやかな酸味。その絶妙なマリアージュに、思わずスプーンが止まらなくなるはず。

「きな粉と求肥のかき氷」1760円 写真提供：Vinefru銀座

「Vinefru銀座」には他にも個性豊かなかき氷がそろいます。そのひとつが「きな粉と求肥のかき氷」。ふわふわの氷の上に、もっちりとした求肥と香ばしい自家ブレンドのきな粉をたっぷりトッピングしています。

フルーツ系から和素材を生かした一杯まで、他ではなかなか出合えない独創的なかき氷をいただけるのも「Vinefru銀座」の魅力。

期間限定メニューもたくさんあるので、訪れるたびに新しいおいしさを発見できますよ。



米粉のパンケーキと自家製ビネガードリンクも見逃せない

「きな粉と求肥のパンケーキ」1650円 写真提供：Vinefru銀座

かき氷と並ぶ人気メニューが、注文ごとに焼き上げるパンケーキ。ベースとなるのは、独自にブレンドした米粉を使用したグルテンフリーのパンケーキです。

米粉はふんわりと仕上げるのが難しいといわれるなか、配合やメレンゲの立て方、焼き方を追求し、しっとりふわふわの食感を実現しています。

なかでも注目は、信玄餅に着想を得て生まれたという「きな粉と求肥のパンケーキ」。米粉のパンケーキに、とろりとのせたもちもちの求肥、自家製ブレンドのきな粉をたっぷりとかけた一皿です。

添えられるのは、お店で丁寧に炊き上げた北海道産のあずきと黒豆。さらに濃厚な黒蜜をかければ、味わいがぐっと奥深くなり、まるで和菓子のような満足感を楽しめます。さまざまな食感と味わいが重なり合う、名物パンケーキです。

「カルボナーラパンケーキ」1650円

そのほか濃厚で軽やかなエスプーマソースを合わせたスイーツ系をはじめ、カリカリベーコンとチーズを合わせた「カルボナーラパンケーキ」など食事系メニューも人気を集めています。

「パッションフルーツ炭酸水割」660円

ドリンクには、自家製フルーツビネガーを使ったメニューがおすすめ。農家直送のフルーツと無添加の酢を使用し、ひとつひとつ丁寧に仕込んでいます。

炭酸水割りやお湯割りはもちろん、水素水やミルク、豆乳など好みに合わせてアレンジできるのも魅力。フルーツ本来の風味とビネガーの爽やかな酸味が心地よく、かき氷やパンケーキとの相性も抜群です。

混雑のピークは14〜17時頃。比較的ゆったり過ごしたいなら、ランチタイム前後の来店がおすすめです。

一年を通して旬の味覚と新しい驚きを届けてくれる「Vinefru銀座」。銀座散策の途中に立ち寄って、ここでしか味わえない一杯を楽しんでみてはいかがでしょうか。

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Text＆Photo：霜越緑（エフェクト）



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