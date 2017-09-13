Apple発表会2017
iPhone XやiPhone 8/8 Plusなどが発表された。
9月15日
9月13日
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Apple Watch Series 3のバッテリー駆動時間 最大18時間と判明
駆動時間はApple Watch Series 2とほぼ同じ、最大18時間と判明
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新発表のiPhoneXにライターから厳しい意見 「サプライズはない」
事前のリーク情報が、かなり的確だったことが要因と言えるとのこと
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iPhoneXやiPhone8などが発売へ 30秒で分かるApple新製品発表会まとめ
ホームボタンがなく、切り欠きのある有機ELを前面に敷いたiPhoneX
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iPhone8登場を受けドコモが一番乗りで取り扱い発表 15日から予約
15日午後4時1分から予約開始で、発売日は22日
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iPhone7とiPhone8での注目すべき変更点は ワイヤレス充電に対応
iPhone8とiPhone8 Plus共に利用可能なワイヤレス充電に対応
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アップルが「iPhoneX」を発表、「Face ID」を新たに導入
5.8インチのSuper Retina Displayを搭載し、新たに「Face ID」を導入
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新型「iPhone8」発表、スマホ史上最も耐久性の高いガラスを使用
スマホ史上最も耐久性の高いガラスを使用している