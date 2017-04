一生懸命貯めたお小遣いで

洋服を買った10代

「学生ローン」があるのに

スカイダイビング!

未知の「体験」に

お金を使ってほしい

20代で経験したことは

脳に深く刻まれる

健康や教育へ

お金を使うことも大切

「体験」に投資することは

不思議な力がある

