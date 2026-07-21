9歳の子役・永尾柚乃が、日本テレビ系『ヒルナンデス!』の木曜シーズンレギュラーに就任することが7月16日に発表された。出演期間は小学校の夏休みにあたる7月23日から8月27日までとなっており、番組史上最年少でのシーズンレギュラー就任となる。

【写真】軽妙な掛け合いが人気！永尾柚乃と横山裕の掛け合い

大忙しの子役に心配の声が殺到

発表を受け、SNSでは

《小学生だし少しは自由にさせてやれ》

《夏休みに小学生の子供を働かせるなんてひでーな》

《子どもの時にしかできないことがあるのに》

と、夏休み期間中の出演を心配する声が相次いだ。一方で、

《柚乃ちゃんが毎週見られるなんてうれしい》

《最年少レギュラーおめでとう!》

など、番組への出演を歓迎する声や祝福の声もあり、反応は賛否に分かれている。

永尾は2023年放送のドラマ『ブラッシュアップライフ』で主人公の幼少期を演じて注目を集め、その後はドラマや映画、CMに加え、バラエティー番組でも引っ張りだこに。

『ヒルナンデス!』にもこれまでたびたび出演し、木曜レギュラーを務める『SUPER EIGHT』横山裕との人気企画「ゆのちゃんはじめて旅」でおなじみの存在となっていた。初めての体験に全力で挑戦する姿や、横山との軽妙なやり取りが人気を集め、

視聴者からは《もうレギュラーだと思っていた》といった声も上がるなど、“準レギュラー”のような存在として親しまれてきた。

今回のシーズンレギュラー就任では、ロケ企画だけでなくスタジオにも出演。夏休み期間中、木曜メンバーの一員として番組を盛り上げる。

エンタメ雑誌ライターは、今回SNSで賛否が広がった背景についてこう分析する。

「近年は子役の労働環境への関心が高まっていることもあり、“夏休みくらい休ませてあげて”という反応が出るのは時代の流れともいえます。ただ、今回の出演は学校が休みの期間に限定したシーズンレギュラーですし、芸能活動は保護者や所属事務所、制作側が労働時間などのルールに配慮しながら進めているのは間違いないでしょう。

人気子役だからこそ、活躍を期待する声と心配する声の両方が集まりやすいのは無理もありませんね」（芸能記者）

“天才子役”として活躍の場を広げる永尾。番組史上最年少レギュラーという新たな挑戦には期待が集まる一方、人気者だからこその心配の声も付きまとう。注目の夏になりそうだ。

週刊女性PRIME