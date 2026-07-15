4月にインフルエンサー・加藤神楽との交際を公表したYouTuberのヒカル。Instagramでは、たびたび親しげなツーショット写真を投稿し、交際は順調のようだ。ただ、ヒカルが動画内で加藤の“おねだり”エピソードを明かし、SNSをざわつかせている。

発端となったのは、7月13日に投稿した動画「結婚生活20年のカジサックヨメサックに禁断の質問したら暴露合戦が始まりました」。

「お笑いコンビ『キングコング』のカジサックこと梶原雄太さんと奥さんが結婚してもうすぐ20年を迎えるのを機に、ヒカルさんと加藤さんの4人でお酒を飲みながら対談する企画でした。ヒカルさんは加藤さんと交際して4カ月になるそうですが、小さな言い合いをすることはあっても、大きな喧嘩はないことを告白。寝る前には、加藤さんが“おやすみのチュー”を2時間ほど求めてくることを明かすなど、関係は良好のようです」（スポーツ紙記者）

加藤は現在21歳で、2024年に一般男性と結婚し、翌年に息子・ハクくんが生まれるも、離婚。4月にヒカルのYouTubeで、息子とともにヒカルの家で同棲していることが明かされた。今回の動画で、ヒカルが「こだわり半端じゃないんで」と加藤に関するエピソードを語る場面があった。

「ハワイを旅行した際、ヒカルさんと親交の深い実業家の入江巨之（ひろゆき）氏の奥さんが『HERMES（エルメス）』の上顧客だったことから、入江夫妻に誘われて、エルメスのVIPルームに案内されたそうです。エルメスの販売員が、加藤さんに似合いそうな品をおすすめしたところ、加藤さんは『かわいくなーい』『こんなんおばさん臭い』と、次々に切り捨てたそうです。最終的に、大量のダイヤがついた展示用の7000万円のネックレスのみ気に入ったことを明かしました。

さらに、ヒカルさんは『絶対に譲れなくてほしいのがティアラなんですよ』と、加藤さんがティアラを欲しがっていると告白。加藤さんも、『ティアラがいい。YouTuberさんが高い婚約指輪あげるじゃないですか。そういうのじゃなくて、世界に1個しかないオーダーメイドのティアラをつけさせてほしい』と、おねだりしていました」（芸能記者）

ヒカルは、加藤が求めるティアラを調べたところ、すべて数億円だったことを告白。続けて、「基本的にハイブランドほしがらないんですけど、ほしがるもの全部億ぐらいなんですよ」と、冗談まじりに話していた。エルメスにダメ出しし、数億円のティアラを求める加藤のエピソードに、梶原夫婦は終始驚いていた。一方で、Xでは

《余裕で金目てじゃん》

《最初の頃は「お金じゃない」って言ってなかったつけ？結局、やっぱりお金じゃん》

など、冷ややかな声が見受けられる。

「ヒカルさんは過去に年収が5億円を超えることを公言していたため、加藤さんとの交際に関して、SNSでお金目当てではないかと指摘する声もありましたが、6月のYouTubeで『そういうのではないから』と否定していました。ただ、現在加藤さんは、ハクくんとともにヒカルさんの家で生活し、彼に養ってもらっている状態です。

そんななか、ヒカルさんに対し、数億円のオーダーメイドのティアラをおねだりするという、一般的な金銭感覚からかけ離れているエピソードから、疑念を抱く人もいたのでしょう。ヒカルさんは『エルメスこんなぶった切れるんだ』と、一流ブランドをダメ出しする加藤さんを絶賛していたので、彼女の破天荒なところに魅力を感じているようですが……」（前出・芸能記者）

動画のラストでは、ヒカルと加藤が結婚した際、もう一度梶原夫婦とコラボすることを約束した。ヒカルは世界に一つの“ティアラ”を贈り、ゴールインするのか──。