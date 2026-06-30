県内で2025年度に殺処分された犬と猫の数が、初めてゼロだったことが、県のまとめでわかりました。県によりますと、2025年度に動物愛護管理センターで保護した犬と猫について、収容中の死亡と安楽死を除いた殺処分数が、初めてゼロとなりました。県ではこれまで、野犬が多いことなどを背景に、犬の殺処分数が全国ワーストとなるなど、大きな課題となっていました。しかし2025年度は、収容数703頭のうち譲渡数が483頭で