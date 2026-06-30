30日（火）から7月1日（水）は前線が西日本付近で北上し、西日本では次第に雨の降る範囲が広がるでしょう。30日は九州を中心に、1日は中国や四国も雨が降り、夜は近畿でも雨が降り出す見通しです。九州や中国では雷を伴った激しい雨の降る所もありそうです。東日本は雲が広がりやすく、午後を中心に所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。北日本は晴れる所が多いですが、あすは北海道で雲が多くなりそうです。その後も前線がゆっく