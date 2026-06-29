6月29日の実行委員会では、2026年の阿波踊りのチケット先行販売の状況も報告されました。2025年より4割ほど増えているということです。阿波踊りチケットの先行販売は、6月13日から21日までおこなわれました。全体で前の年より4割ほど多い、1万9746枚を売り上げています。8月12日から15日まで設けられる有料演舞場では、前年より4500枚ほど多い、1万4908枚が売れています。前夜祭にあたる「匠の舞台 優りび」や、選抜にあたる「夢の