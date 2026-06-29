2台のバイクで岐阜市の繁華街を“集団暴走”し、信号無視を繰り返すなどしたとして、3人を逮捕です。19歳から20歳の男3人は今年4月、バイクと原付の2台に分乗して岐阜市の神田町5丁目交差点と岐阜駅北交差点の間で信号無視を繰り返すなど、危険な暴走行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、3人はいずれも無免許、1台は2人乗りで、右折レーンからの直進やUターン禁止の無視といった違反もしていたと