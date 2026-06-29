コスプレイヤーとして高校生の頃から活動を続けてきたヒカベベが、1stイメージDVD『ヒカベベビー・マイ・ベベ』（竹書房）を6月26日にリリース。 ヒカベベ ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 今作は彼女にとって初のイメージ映像作品。持ち前の甘いお姉さんらしい雰囲気に加え、大人の色気を存分に漂わせた作風に仕上がっている。 ヒカベベ ©