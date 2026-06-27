26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が阪神の1番打者について言及した。阪神は近本光司が不動のトップバッターとして長年打線を引っ張ってきたが、故障で離脱。その後は高寺望夢、立石正広、岡城快生など様々な選手が1番を務めている。大矢氏は「これだけタイガースが1番バッターで近本が欠場したあと、どの試合もみんな苦しんでいるなとすごく感じますのでね。早く戻ってきて1番